Ein Mechatroniker arbeitet in Nordhausen in einer zertifizierten E-Werkstatt.

Kurs in Gera: Für das Arbeiten an Elektroautos

Gera-Aga. Handwerkskammer Ostthüringen bieten zweitägigen Lehrgang für Handwerker an.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet in ihrer Bildungsstätte in Gera einen Grundlagenlehrgang zur Fachkunde für Hochvolt-eigensichere Systeme an. Der Kurs findet am 15. und 16. Dezember, jeweils in der Zeit von 8 bis 16 Uhr statt und umfasst 16 Unterrichtsstunden. Er richtet sich an Kfz-Mechaniker, Kfz-Elektriker und Kfz-Mechatroniker mit Ausbildungsabschluss nach 1973, Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker bzw. Mechaniker für Karosserieinstandhaltungstechnik mit Ausbildungsabschluss nach 2002 sowie Personen, die eine entsprechende Zusatzausbildung als Kfz-Servicetechniker bzw. Meister nachweisen können.

Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars sind die Teilnehmer berechtigt, Hochvolt-eigensichere Systeme spannungsfrei zu schalten, selbst Arbeiten an spannungsfreien Hochvolt-Komponenten durchzuführen (nach Herstellervorgaben) und andere Mitarbeiter zu unterweisen, damit diese in der Lage und berechtigt sind, unterstützende Tätigkeiten am Hochvolt-Fahrzeug unter ihrer Aufsicht durchzuführen.

Interessenten können sich in der Bildungsstätte Gera bei Jörg Behling unter Telefon 036695/829-23, per E-Mail unter behling@hwk-gera.de oder im Internet unter www.hwk-gera.de/kurssuche anmelden.