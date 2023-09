Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Nachrichten auf einen Blick: Kulturelles, Selbsthilfe, Bildung und mehr

Theater zum Anfassen

Zum Weltkindertag, 20. September, öffnen die Spielstätte des Theaters Altenburg Gera von 11 bis 17 Uhr exklusiv ihre Türen und gewähren Einblicke hinter die Kulissen.

Kleine und große Besucher können zum Beispiel einen Blick in die Maske und die Schneiderei werfen und Tänzer, Sänger und Schauspieler bei Proben erleben. Doch nicht nur auf der Bühne und bei vielfältigen Mitmachangeboten gibt es viel zu entdecken und zu erleben, auch künstlerische Kostproben, ein Flohmarkt sowie ein kulinarisches Angebot laden Jung und Alt den ganzen Tag zum Verweilen ein.

Als Highlight verspricht die Technik- und Pyroshow ganz viel Bühnenzauberei. Kleine Gäste können sich außerdem auf Kinderschminken, einen Instrumentenbasteltisch und eine königliche Audienz mit König Gunther und der bösen Königin freuen. Los geht es 10:30 Uhr mit der Trommlergruppe „Bateristas del Sol“ von der Musikschule Gera auf dem Theatervorplatz. Im Anschluss wird die Band „Combo Gurilly“ für Stimmung sorgen.

Buchlesung „Frau Bartsch reist sich zusammen...“

Am Dienstag, 19. September, 19.30 Uhr liest Stephanie Bartsch in der Geraer Bibliothek am Puschkinplatz aus ihrem Buch „Frau Bartsch reist sich zusammen – wie ich auszog, das Trauern zu lernen und unterwegs das Glück fand“.

Als Stephanie Bartsch ihren geliebten Mann durch einen Autounfall verliert, droht sie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Das Leben in ihrer neuen Rolle als „Witwe“ fühlt sich fremd an. Sie beschließt, eine Auszeit zu nehmen, kauft sich ein Wohnmobil und fährt Richtung Süden. Von Tag zu Tag erkundet sie nun, was ihr das neue Leben zu bieten hat. Sie begegnet helfenden Menschen, spannenden Landschaften, und sie entdeckt das Schreiben für sich. Entstanden ist eine Art Roadnovel: entwaffnend offen, ehrlich, humorvoll und ganz anders, als man sich Trauer gemeinhin vorstellt. Karten für die Lesung sind in der Bibliothek erhältlich.

Schulung für Verkehrsteilnehmer

Zur Verkehrsteilnehmerschulung wird heute, 18. September, um 19.30 Uhr in der Sportstube am Sportplatz, Zwickauer Straße 7 nach Gera-Liebschwitz geladen. Referent ist Herr Tolle, Vorsitzender der Verkehrswacht.

Schiedsrichterschulung

Die Fußball-Schiedsrichter Ostthüringens treffen sich zu ihrer ersten Pflichtschulung im neuen Spieljahr am Freitag, 22. September, 18 Uhr im Sportheim des Lusaner SC in der Karl-Matthes-Straße. Kreis-Obmann Steve Kropfelder informiert die Referees, dass ab dieser Saison neben dem Erreichen der Pflichtsätze auch die Anzahl von mindestens vier Pflichtschulungen bei jedem Unparteiischen zur Einsatzbereitschaft mit herangezogen werden. Die Lehrabende finden nur noch im Abstand von zwei Monaten stattfinden werden.

Auf dem Weg zum Tischlermeister

Die Handwerkskammer für Ostthüringen lädt all diejenigen, die sich für eine Meisterausbildung in den Teilen I und II des Tischlerhandwerks interessieren, zu einer Infoveranstaltung am Mittwoch, dem 27. September, um 16 Uhr in die Bildungsstätte Zeulenroda, Heinrich-Heine-Straße 45, ein. Auf der Tagesordnung der Informationsveranstaltung stehen alle Themen rund um den Rahmenplan, die Struktur der Lerninhalte sowie dessen Umsetzung. Ebenso wird zu organisatorischen Fragen informiert. Dank des Aufstiegs-BAföGs können Interessenten mit deutlich verbesserten Konditionen eine Menge Geld sparen! Wie das funktioniert, wird ebenfalls besprochen. Der Meistervorbereitungslehrgang selbst startet am 2. Februar 2024 in Zeulenroda und findet bis zum 31. August 2025 berufsbegleitend als Wochenendlehrgang jeweils freitags von 07:30 bis 16:10 Uhr sowie samstags von 7:30 bis 12:30 Uhr statt.

Interessierte Handwerkerinnen und Handwerker wenden sich zwecks näheren Informationen sowie der Anmeldung zur Infoveranstaltung bei der Handwerkskammer für Ostthüringen an Kerstin Noack Telefon 0365/8225-184, E-Mail: noack@hwk-gera.de.

Treffen der SHG

Die Mitglieder der Selbsthilfegruppe Koronare Herzkrankheiten, Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck treffen sich am 19. September, 14 Uhr, bei der AWO in Gera, Enzianstraße 1. Zum Thema „Medikamenteneinnahme bei Erkältungskrankheiten und Corona“ gibt es wichtige Informationen. Interessierte sind willkommen.

Selbsthilfetag

Am 30. September findet ein Selbsthilfetag für adipöse Menschen statt. An diesem Tag werden Fragen zum Thema beantwortet von Experten aus dem SRH Wald-Klinikum und der SRH Hochschule für Gesundheit. Los geht es 8 Uhr in der Hochschule, Neue Straße 28-30. Das ausführliche Programm findet man au der Homepage des Veranstalters.

Neuntes Skatturnier

Zum neunten Turnier im Skat um die offene Vereinsmeisterschaft laden die Skat- und Romméfreunden am Dienstag, 19. September, ab 18 Uhr ein. Gespielt wird – wie jeden dritten Dienstag im Monat – eine 60er-Runde in der Gaststätte „Am Fuchsberg“ in der Ebert-Straße 47b. Der Spieleinsatz beträgt zehn Euro, alle Einsätze werden als Preisgeld am selben Abend komplett ausgezahlt. Das Abreizgeld wird am Jahresende an die Besten der Gesamtwertung ausgezahlt. Für die Gesamtwertung werden die besten neun gespielten Ergebnisse des Jahres gezählt. Alle Skatfreunde sind zum Turnier eingeladen.

Das achte Turnier im August gewann Udo Jähring mit 1736 Punkten vor Wolfgang Schweiger (1491) und Stephan Naupold (1317). In der Gesamtwertung führt Helmut Geu mit 10090 Punkten vor Siegbert Weyd (9308) und Stephan Naupold (8865).

Erste Freizeit- und Sportmesse

Die Zwötzener Grundschule lädt am Freitag, 22. September, zur ersten Freizeit- und Sportmesse ein. Von 15 bis 18 Uhr präsentieren sich verschiedene Sportvereine auf dem Schulhof in der Fritz-Reuter-Straße.

So stellen sich zum Beispiel Vereine vor die Angebote zum Klettern, Radsport, Bogenschießen, Tanzen, Karate, Badminton, Kanu, Leichtathletik und Taekwondo machen. Interessierte Kinder haben die Möglichkeit, sich in der jeweiligen Sportart auszuprobieren und vielleicht ein neues Hobby zu entdecken.

Alle Eltern mit Kindern sind willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Rost brennt und kleine Leckereien gibt es auch