Lachend Angebot annehmen

Besucher messen oft das Gefallen einer Stadt auch am kulturellen Angebot. Vielfalt punktet. Jene Städte, die auf Theater, Museen, Galerien und Ausstellungen sowie auf Häuser mit reizvollen Veranstaltungen verweisen können, sind im Vorteil. Wer möchte nur in Gaststätten sitzen, um sich Regionales ausschließlich auf der Zunge zergehen zu lassen. Gewiss, es gehört dazu.

Städtische Einrichtungen erhalten Geld, um zu leben und zu überleben. Oft sind die Haushaltskassen knapp und es wird gespart. Kürzere Öffnungszeiten, weniger Inszenierungen oder Expositionen. Ein Prozess, der sich über Jahre hinziehen kann. Privat geführte Kulturstätten müssen dagegen schneller handeln, bevor der Exodus droht. Ich ziehe den Hut vor den Mutigen, die das legendäre Hugo im Zentrum der Stadt wieder beleben. Zum Glück ist das Gebäude in der Spaethe Passage trotz einiger Wechsel nicht verkommen, weil sich drinnen immer etwas bewegte. Nach dem Auszug der kreativen Werbeköpfe will ein privates Boulevardtheater für Anziehung und Unterhaltung sorgen. Nun liegt es an den Geraern, diesem Projekt eine Chance zu geben. Seien wir offen und neugierig, sorgen wir für ein volles Haus, in dem wir die Angebote annehmen. Denn Lachen und Vergnügtsein hat in einem schönen und gemütlichen Ambiente noch niemandem geschadet.