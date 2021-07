Ladendieb mit Rucksack voller Energy-Drinks - Seniorin bei Spaziergang bestohlen - nach Unfall beleidigt und weitergefahren

Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Kreis Greiz.

Rucksack voller Getränkedosen

Mit einem Rucksack voller Energydrinks versuchte Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr ein 40-jähriger Mann den Kassenbereich eines Supermarktes in der Otto-Rothe-Straße in Gera ohne zu bezahlen zu passieren. Dabei wurde er von Mitarbeitern des Marktes erwischt und gestoppt. Da sein Verhalten zunehmend aggressiver wurde, kam die Polizei hinzu. Im Beisein der Beamten übergab der Herr die insgesamt 40 Getränkedosen und konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder seiner Wege gehen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls erwartet ihn dennoch.

Dieb stiehlt Winterbekleidung

In einem Geraer Keller gelagerte Winterbekleidung geriet ins Visier eines bislang unbekannten Diebes, so dass die Geraer Polizei emrittelt. In der Zeit vom 28. Juni bis zum 5. Juli drang der Unbekannte gewaltsam in die Kellerbox des Mehrfamilienhauses in der Rudelsburgstraße ein und stahl daraus die dort gelagerten Kleidungsstücke. Anschließend entfernte er sich unerkannt. Ob der Dieb die Sachen nun veräußert oder bereits für den Winter vorgesorgt hat, weiß nur er allein. Die Geraer Polizei (Tel. 0365 / 829-0) sucht Zeugen.

Ein Verletzter nach Unfall

Am Montagvormittag gegen 8.40 Uhr kam es auf der Landstraße 1081 / Abzweig Paitzdorf zum Zusammenstoß zwischen einem Seat (Fahrerin 46) und einem Renault (Fahrer 79). Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Zudem verletzte sich die Seat-Fahrerin und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 79-jährige Fahrer blieb nach aktuellen Stand der Polizei unverletzt. Die Geraer Polizei ermittelt

Diesel aus Bagger gestohlen

An einem An der Beerweinschänke in Gera abgestellten Bagger gegenüber eines Einkaufsmarktes machten sich unbekannte Täter zu schaffen. In der Zeit vom 2. zum 5. Juli zapften die Diebe ca. 180 Liter Dieseltreibstoff ab und entkamen unerkannt. Die Polizei in Gera ermittelt und sucht Zeugen: Tel. 0365 / 829-0.

Seniorin bei Spaziergang bestohlen

Den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Rucksack meldete am Montag eine 85-Jährige der Geraer Polizei. Die Seniorin befand sich am Montag gegen 12.30 Uhr im Park der Jugend (Heinrichstraße), als der oder die Diebe ihr das Portmonee aus dem auf dem Rücken getragenem Rucksack stahlen. Nach Auskunft der Frau wurde sie von zwei jugendlichen Mädchen zu Fuß verfolgt und in ein Gespräch verwickelt.

Inwiefern diese mit der Tat in Verbindung stehen, untersucht die Polizei. Die Geraer Polizei sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Nach Unfall beleidigt und weitergefahren

Montag gegen 17,20 Uhr wollte in Zeulenroda-Triebes eine 41-jährige VW-Fahrerin von einem Grundstück auf die Aumaische Straße auffahren. Dabei kollidierte sie mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer der den Gehweg auf der linken Seite befuhr. Dieser stürzte über die Motorhaube, beleidigte die Frau und entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten, der als ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur, mit dunklen Haaren, braun gebrannt, bekleidet mit einem rote Sweatshirt, blauer kurzer Hose und Sonnenbrille beschrieben wird, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

