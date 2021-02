Land plant vorerst weiter nur mit Dieselzügen in Ostthüringen

Der Eisenbahnverkehr in Ostthüringen wird auch nach der Neuvergabe des Verkehrsnetzes zum Jahr 2024 überwiegend mit Dieseltriebwagen bestritten. Erst stufenweise soll der Verkehr auf elektrische Fahrzeuge umgestellt werden, kündigt Staatssekretärin Susanna Karawanskij (Die Linke) aus dem Thüringer Infrastrukturministerium an. Die Ausschreibungen für das Ostthüringen-Netz soll in den nächsten Wochen beginnen.