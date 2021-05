Landkreis Greiz: Kostenfreie Schnelltests ab 10. Mai in DRK-Teststationen

Landkreis Greiz. Der DRK-Kreisverband Landkreis Greiz e.V. stellt seine Teststrategie um.

Ab 10. Mai sind die Testteams nicht mehr in Testbussen unterwegs, sondern bieten die kostenfreien Corona-Schnelltests sogenannte PoC-Antigen-Tests in stationären Teststationen an, die temporär geöffnet sind.

„Wir bleiben in der Fläche aktiv. Dafür konnten wir in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort Räumlichkeiten finden, um unsere Testangebote fortzusetzen“, sagt Ulli Schäfer, Vizepräsident des DRK-Kreisverbandes. So werden neben den bereits bestehenden Teststationen in Greiz (Eissporthalle), Zeulenroda-Triebes (Neue Apotheke), Ronneburg (DRK-Haus) und Münchenbernsdorf (DRK-Haus) ab 10. Mai folgende Teststationen in regelmäßigen Abständen betrieben: Auma (Bürgerraum Altes Amtsgericht), Brahmenau (Haus der Generationen), Langenwetzendorf (Begegnungsstätte), Niederpöllnitz (Gemeindeverwaltung, Am Porstendorfer Weg), Seelingstädt (ehemaliger Jugendclub, Braunichswalder Weg), Wünschendorf (Kommunikationszentrum). In Weida wird es zwei Teststationen geben: Standort I in der Theodor-Körner-Straße 2 (AWG), Station II im Bürgerhaus der Stadt.

Bei der Wahl der Standorte habe man sich an den Erfahrungen aus den Bustouren orientiert. Ziel bleibe es, durch die präventive Testung von symptomfreien Personen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und Infektionsketten unterbrechen zu können. Es können sich wöchentlich alle Bürger vom Kind bis zum Senior schnell und einfach ohne Termin einem Schnelltest unterziehen – unabhängig vom Wohnort. Zudem ist die offizielle negative Schnelltestbescheinigung 24 Stunden gültig und auch vom Arbeitgeber, für den Friseurtermin oder für Besuche im Tierpark oder Zoo, auf der Buga in Erfurt anerkannt.

Die Öffnungszeiten der Teststationen sind abrufbar unter www.drk-zeulenroda.de oder unter www.landkreis-greiz.de/aktuell