Laufen mit Herz in Gera gibt es diesmal virtuell

„Laufen mit Herz“ hilft seit 2003 von krebsbetroffenen Familien in und um Gera. Seitdem wurden über 530.000 Euro erlaufen. Mit diesen Spenden wurden dringend notwendige Anschaffungen finanziert und letzte Herzenswünsche erfüllt. In diesem Jahr gibt es ab sofort den virtuellen Lauf.

Wie können wir auch in Corona-Zeiten helfen?, fragten sich die Verantwortlichen des Geraer Zabelgymnasiums sowie seines Fördervereins. Von Anfang an unterstützt Holger König als EDV-Spezialist den Lauf. Die Idee eines virtuellen Laufes war schnell geboren und einstimmig beschlossen.

Nun sind alle Läufer aufgerufen zu helfen und „Laufen mit Herz“ 2020 zu „ihrem“ Lauf zu machen. Ob zu Hause oder im Fitnessstudio auf dem Laufband, ob im Wald oder dem freien Feld – nach Feierabend, am Wochenende oder in den Herbstferien, Hauptsache hygienetechnisch korrekt. „Eine Begrenzung auf die maximale Teamzahl von 367 Teams braucht es dieses Jahr nicht. Jedes Team meldet sich auf der Internetseite an und erhält eine Anmeldebestätigung. In der Zeit bis zum 15. November 2020 läuft jeder seinen Lauf und schickt uns das Ergebnis unter Angabe der Teamnummer per E-Mail zu. Gerne auch Fotos von diesem besonderen Lauf. Nach Umrechnung der gelaufenen Distanz auf Stadionrunden steht die Spendensumme fest,“ erläutert Holger König.

www.laufen-mit-herz.de