Laut Polizei kein Fremdverschulden bei Verstorbenem am Geraer Elsterufer

Gera. Anfang Juni war der leblose Mann nahe der Zwötzener Brücke gefunden worden.

Nach dem Fund eines Toten am Ufer der Weißen Elster an der Zwötzener Brücke am 7. Juni kann inzwischen ein Fremdverschulden als Todesursache ausgeschlossen werden. Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, sei das ein Ergebnis der Todesermittlung. Auch von einem Unfall sei demnach nicht auszugehen. Augenzeugen hatten den leblosen Mann am Ufer der Elster entdeckt. Nach dem Einsatz der Rettungskräfte konnte recht schnell die Identität des Verstorbenen geklärt werden, es handelte sich um einen 55-jähriger Mann, der in Gera wohnte.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten („Werther-Effekt“) berichten wir in der Regel nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, sollten Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 0800/1110111 und 0800/1110222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.