Der Parkplatz "Märchenwald" in der Brunnenstraße soll mit einer öffentlichen Toilette versehen werden.

Laute Gedanken ums stille Örtchen in Wünschendorf

Wünschendorf. Die Gemeinde Wünschendorf hält eine öffentliche Toilette für dringend notwendig

Die Wünschendorfer wollen den Tourismus im Ort weiter ankurbeln. Dazu wurde zur vergangenen Gemeinderatssitzung das Thema öffentliche Toilette auf die Tagesordnung gehoben.

Gedacht wird an eine fertig ausgestattete, mobile Anlage, die sich optisch gut ins Gesamtbild des Standortes einfügt. Um eine solche zu errichten, seien grundsätzlich schon Gelder in den Haushalt 2021 eingestellt, informierte Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos). Die Vorarbeiten könnten in diesem Jahr beginnen. Für den Betrieb der Anlage sind Erschließungsarbeiten notwendig.

Standort Brunnenstraße

Knackpunkt ist in diesem Fall jedoch nicht die Finanzierung, sondern der Standort: Nach jetzigem Entwurf soll diese mobile Toilette am Märchenwald-Parkplatz in der Brunnenstraße, auf einem gemeindefremden Grundstück errichtet werden. Zwischen dem privaten Eigentümer und der Gemeinde existiert schon seit langem ein Pachtvertrag, der sich jährlich verlängert. Dennoch wurde auch im Bauausschuss nochmals hinterfragt, ob auf fremden Grund und Boden der Bau durch die Gemeinde sinnvoll ist. Denn im schlimmsten Fall könnte das bedeuten: Sobald der Eigentümer selbst das Grundstück beansprucht, muss die Anlage weichen und man hätte investiert ohne bleibenden Gegenwert.

Deshalb war es für Marco Geelhaar wichtig, dazu die Meinung der Gemeinderäte zu hören, um einen Grundsatzbeschluss herbeiführen zu können.

Eine Fläche, die der Gemeinde gehört und auf Dauer die Nutzung garantiert, wäre natürlich besser. Sollte sich ein solches Grundstück im Laufe des Verfahrens finden lassen, „werden wir das Geld nicht auf fremdem Grund investieren“, verdeutlichte Geelhaar die Alternative. „Aber uns läuft die Zeit davon“, sagte er. Selbst wenn man diese Toilette nur für die nächsten fünf Jahre anbieten könne, wäre das ein enormer Zugewinn für den Ort und den Tourismus. Mit großer Mehrheit sprachen sich die Gemeinderäte für den Bau der Toilettenanlage aus, selbst mit dem gegenwärtigen Risiko. Schließlich spricht für das schnelle Realisieren des stillen Örtchens auch die aktuell gängige Praxis: Vielfach wird sich in Ecken und Büschen erleichtert, worüber sich auch immer wieder zahlreiche Anwohner beschweren. Völlig zu Recht, weiß der Bürgermeister. Sobald der Haushalt bestätigt ist, wollen die Wünschendorfer mit den Vorarbeiten beginnen. „Wir brauchen Wasser, Abwasser und Strom. Die Anlage ist dann schnell gekauft und aufgestellt.“