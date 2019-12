An die hundert Menschen waren am 23. Dezember zum lebendigen Adventskalender in der Löwen-Apotheke im Ärztehaus in Gera-Zwötzen.

Lebendiger Adventskalender in Zwötzener Löwen-Apotheke

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lebendiger Adventskalender in Zwötzener Löwen-Apotheke

Gera. Die beiden über Siebzigjährigen wohnen in Kauern. Eine halbe Stunde vor Beginn nahmen sie auf Stühlen im weihnachtlich geschmückten Foyer Platz. Sie folgten einer Empfehlung. Zum lebendigen Adventskalender in der Löwen-Apotheke im Ärztehaus Gera-Zwötzen „soll der Bär steppen“, meinte Erika Seifert. Die Frauen sind zum ersten Mal hier. Frank Engelhardt und seine Familie waren schon oft zu dieser Veranstaltung an diesem Ort. „Ich bin auch da, um Glück zu bringen“, sagte er heiter. Engelhardt ist Schornsteinfeger.

Bereits die 7. Auflage erfuhr am Montagabend der lebendige Adventskalender hier. „Unser Türchen wird immer am 23. Dezember aufgemacht, auch wenn der Tag auf einen Sonntag fällt“, sagte Falk Peterhänsel, Inhaber der Löwen-Apotheke. „Mitarbeiter haben wieder alles gut vorbereitet“, lobte er. Sie verteilten an die Besucher Liedtexte, kümmerten sich um Plätzchen, Glühwein und Fettbrote. An die hundert Menschen drängten sich, um dabei zu sein und Zeit miteinander zu verbringen. Jung und Alt sangen „Macht Hoch die Tür“, „Hört der Engel helle Lieder“ und „O du fröhliche“, musikalisch begleitet von Antje Hofmann. Sie lauschten Michael Keßlers Geschichte. Der Gemeindepfarrer, der unter anderem Zwötzen, Liebschwitz und Taubenpreskeln betreut, erteilte auch den weihnachtlichen Segen und verriet, dass er die ersten Jahre viele Klinken putzen gehen musste, um Leute für diese Aktion zu begeistern. Das Publikum ging an diesem Abend nicht gleich auseinander. Bekannte und Unbekannte kamen ins Gespräch, hörten aufmerksam einander zu. „Eine sehr schöne Atmosphäre. Die Leute sind offen und freundlich“, fand Sigrun Werner. Haustechniker Dieter Höfer ließ sich wieder einiges einfallen. 6000 Lämpchen leuchteten im und am Haus. Ein Schneemann vor der Tür pustete Schnee in die Umgebung. Das 24. und damit letzte Türchen wird heute geöffnet im Stadtzentrum, Puppentheater, Gera, Gustav-Henning-Platz 5, 11 Uhr, und in Zwötzen in der Kirche St. Martini, August-Bebel-Straße, 17 Uhr.