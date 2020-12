Mutiger Retter aus Gera: In die Vorbildrolle hineingewachsen

Gera. Eine Gruppe junger Leute, die ohne Grund und ohne Skrupel auf zwei Fußgänger einschlägt: Sein Puls sei spürbar hochgegangen, als er den Bericht vor wenigen Tagen gelesen hat, erzählt Stephan Werner. So sehr ähnelte das, was die Geraerin Doreen Baumann Ende Oktober im Geraer Park der Jugend durch ihr Einschreiten stoppen konnte, jener Nacht im Februar in der Leipziger Straße. „Sicher kamen da die Erinnerungen sofort wieder hoch“, sagt der 36-Jährige, der wie die mutige Frau durch beherztes Dazwischengehen wohl Menschenleben rettete.

Auch wenn es die Anlässe nicht sind, gut sei es trotzdem, dass es immer wieder solche Beispiele für Zivilcourage gibt, sagt der sympathische und bescheidene Geraer, der in diesem Jahr mit seinem Mut zum Vorbild wurde. Er half drei Geraern, die in jener Februarnacht unweit seiner Wohnung von drei Jugendlichen und jungen Männern angegriffen wurden, wobei zwei Männer durch ein Messer schwer verletzt wurden. Stephan Werner hatte das mitbekommen, die Polizei gerufen, war vor die Tür gerannt und konnte die Angreifer aufhalten und den Opfern Zuflucht im Hauseingang verschaffen.

Für diesen heldenhaften Einsatz wurde er nach mehreren Würdigungen nun auch mehrfach für unsere Aktion „Held der Herzen“ nominiert. Ob er angesichts der mittlerweile großen Öffentlichkeit – immerhin erhielt er den Publikumspreis „Goldene Henne“ für seine Zivilcourage – noch einmal so handeln würde? „Definitiv, ich würde immer wieder so reagieren“, sagt der gelernte Koch: „Für mich war das eine Selbstverständlichkeit, auch wenn ich die Dankbarkeit sehr zu schätzen weiß.“ Er wisse um seine Vorbildrolle, in die der eigentlich eher Rampenlicht-scheue junge Mann inzwischen hineingewachsen ist. Und in der er nun beispielsweise auch in der Kampagne „#wirschützenGera“ der Stadt mit anderen für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in der Corona-Krise wirbt.

Da die es ihm gerade schwer macht, in seinem gelernten Beruf zu arbeiten, jobbt er derzeit im Supermarkt. „Prinzipiell bin ich eine Frohnatur, obwohl die Situation derzeit schon nicht einfach ist, vor allem finanziell“, sagt er: „Aber ich bin gesund und kann arbeiten.“ Mit seiner Ausbildung im „Goldenen Löwen“ in Bad Köstritz ist er inzwischen seit 17 Jahren in der Gastronomie unterwegs, hatte aber zwischenzeitlich auch schon im Handel gearbeitet. Für die Mitgliedschaft in Vereinen oder andere ehrenamtliche Arbeit nebenher war bislang zu wenig Zeit.

Dafür habe Stephan Werner das Preisgeld der „Goldenen Henne“, immerhin 25.000 Euro, an den Opferhilfeverein Weißer Ring gespendet. Der Weiße Ring war es, der als erstes die Courage Werners mit einer öffentlichen Ehrung bedachte. „Sicher war das ganze Drumherum bei der Gala zur Goldenen Henne spannend, weil ich das so noch nicht mitgemacht habe.“ Dennoch war es die Veranstaltung des Weißen Rings, die ihn besonders berührte und bis heute berührt, wie er sagt. Auch und vor allem, weil er dort die Angehörigen der jungen Leute traf, die er in jener Nacht beschützte. Ein Vater in Tränen, „aber auch eine Großmutter, die sich wegen ihres Enkelkindes bedankte, das hat mich sehr beeindruckt“. Ebenso sei es immer noch ein besonders Gefühl, von fremden Leuten darauf angesprochen zu werden.

Zitat aus der Nominierung: "Das Vorgehen des Stephan Werner ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht selbstverständlich, aber beispielhaft für Engagement und Zivilcourage." - Dirk und Grit Rädisch