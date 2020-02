Diese Macarones aus der Provence wurden im Vorjahr auf dem Französischen Gourmetmarkt in Gera verkauft.

Gera. Schinken, Gebäck, Käse und mehr gibt es auf dem Gourmetmarkt in der kommenden Woche in Gera.

Leckeres aus Frankreich in Gera

Mit Köstlichkeiten aus Frankreich wird in der kommenden Woche wieder auf dem Geraer Marktplatz gehandelt. Dann werden sechs Händler des „Französischen Gourmetmarktes“ in Gera erwartet. Geplant ist, dass der Markt vom Dienstag, dem 11. Februar, bis Sonnabend, 15. Februar stattfindet. Bis zum Freitag ist er täglich zwischen 9 und 19 Uhr geöffnet, am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr.