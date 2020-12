Leerstehendes Haus in Gera brennt zum zweiten Mal in zwei Tagen – Straße gesperrt

Dachstuhl in Gera komplett abgebrannt

Von ungefähr 6 Uhr am Donnerstagmorgen bis Mittag war Feuerwehr und Polizei in Gera-Liebschwitz im Einsatz. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte ein Feuer im seit Jahren leerstehenden Haus der ehemaligen "Station junger Touristen" Am Iltis. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Bis Mittag war auch die Straße Am Iltis komplett gesperrt. Eine Gefahr für Personen oder andere Gebäude besteht nicht. Bereits vor zwei Tagen kamen Einsatzkräfte aufgrund eines Brandausbruches in eben diesem Haus zum Einsatz.

Foto: Peter Michaelis