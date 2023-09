Leihgaben aus Gera erfreuen sich großer Beliebtheit

Der Leiter der Kunstsammlungen Gera, Holger Peter Saupe, freute sich Anfang 2017 über die Rückkehr des „Heiliger Christopherus IV" von Otto Dix nach Gera. Das Gemälde war für mehrere Monate für Ausstellungen, zuletzt in Mexiko, verliehen worden.

Gera. Zahlreiche Objekte aus der Kunstsammlung in Gera sind national und international gefragt.

Leihgaben aus der Kunstsammlung Gera sind sowohl national als auch international gefragt. Momentan befinden sich mehrere Objekte aus der Kunstsammlung in Barcelona und Hannover. Noch dieses Jahr reisen Geraer Kunstwerke für Präsentationen nach Chemnitz, Stuttgart, Lyon und Prag.

Dix-Gemälde in Hamburg

Gewissermaßen einen Doppelschlag für Gera stellen zwei demnächst parallel stattfindende Ausstellungen in Hamburg dar. Während in den Deichtorhallen unter dem Titel „Dix und die Gegenwart“ vier herausragende Dix-Gemälde aus der Kunstsammlung Gera präsentiert werden, zeigt das Barlach-Haus Hamburg siebzig Meisterwerke aus der Privatsammlung Niescher, die sich seit 2021 als Dauerleihgabe in der Kunstsammlung befindet. Höhepunkte sind neben Ernst Barlach und Otto Dix Arbeiten von Lyonel Feininger, Paul Gauguin, George Grosz, Paul Klee, Aristide Maillol und Emil Nolde.

Komplexe Leihvorgänge

Die Vorbereitungen für solche Leihvorgänge sind komplex und umfangreich. Dazu gehört zunächst die sorgfältige Prüfung der klimatischen und sicherheitstechnischen Ausstellungsbedingungen am Ausleihort. Damit die Werke ihre Reise antreten können, müssen sie zuvor konservatorisch begutachtet und gegebenenfalls restauriert werden. Arbeiten auf Papier werden beispielsweise nur passepartouriert und gerahmt ausgeliehen. Darüber hinaus müssen Versicherungen abgeschlossen, Logistik und Transporte organisiert werden.

Dauerausstellung geplant

Geras Kunstwerke sind Botschafter, sie tragen den Namen der Stadt in die Welt. Die begehrtesten Leihgaben sind verständlicherweise Werke von Otto Dix. Nach ihrem Aufenthalt außerhalb Geras werden die Kunstwerke ab 3. Oktober nächsten Jahres in einer neugestalteten und vergrößerten Dauerpräsentation in der Orangerie Gera zu bewundern sein – ein guter Grund für Kunstinteressierte aus aller Welt, nach Gera zu kommen.

Öffnungszeiten: Di-So, Feiertag 11-17 Uhr, Besucheranschrift: Kunstsammlung Gera, Orangerieplatz 1