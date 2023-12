Leserbriefe Lesermeinungen aus Gera: Ansiedlung in Cretzschwitz muss verhindert werden

Gera Der geplante Batterie-Recyclingpark ruft Widerstand hervor. Mehrere Schreiber rufen dazu auf, der Bürgerinitiative beizutreten.

Eine geplante Industrieansiedlung im Geraer Norden spaltet die Gesellschaft. Dort soll eine Recyclinganlage für die mechanische Zerlegung von Lithium-Ionen-Batterien errichtet werden. Etwa 100 Arbeitsplätze könnten entstehen. Aber geht es nach dem Willen vieler Anwohner und mehrerer Leserbriefschreiber, wird dieses Werk niemals gebaut.

Henrike Hempel aus Gera schreibt:

Ich unterstütze diese Bürgerinitiative vollumfänglich. Die Mitglieder der Bürgerinitiative Gera-Cretzschwitz sind engagierte, natur- und heimatverbundene, steuerzahlende Bürgerinnen und Bürger unserer Region, keine Umweltaktivisten und Klimakleber oder Verbreiter von „Fake News“. Ich denke, jeder verantwortungsbewusste Geraer hat die Pflicht, sich 15 Minuten Zeit zu nehmen, die Internetseite der Bürgerinitiative zu lesen und sich selbst eine Meinung zu bilden. Es geht um die Zukunft unserer Region.

In den vergangenen Jahren ist es unseren Stadtobrigkeiten nicht gelungen, zukunftsorientierte Unternehmen in Gera und Umgebung anzusiedeln. Jetzt soll es ein fragwürdiges Unternehmen aus Südkorea sein, das unserer Region Wohlstand und Arbeitsplätze bringen soll? Nein! Genau das Gegenteil wird der Fall sein. Der Standort Gera und Umgebung wird als potenzieller Wohn- und Firmensitz noch unattraktiver. Bestehende Unternehmen kommen in Existenznot, die Umwelt wird leiden, die Menschen auch.

Es ist zu hoffen, dass sich noch mehr Geraer, aber auch die Nachbarn der angrenzenden Landkreise informieren, sich eine eigene Meinung bilden und die Bürgerinitiative unterstützen, um die Ansiedlung dieser Recyclingfabrik zu verhindern. Rudolstadt hat es vorgemacht. (gekürzt)

Constanze Torres aus Gera meint:

Der Bau einer Batterie-Recyclinganlage in Cretzschwitz – gerade mal 8 Kilometer Luftlinie von Geras Stadtzentrum entfernt – ist geplant. Das würde bedeuten: Neun Schornsteine thronen vor unserer Stadt. Vor nicht allzu langer Zeit wurden Schornsteine entlang der Autobahn 4 entfernt, weil sie keine positive Begrüßungsatmosphäre für die Hochschulstadt mit sich brachten. Neun Schornsteine, die unentwegt gesundheitsschädigende Stoffe durch die Luft verteilen.

Es gibt Erfahrungsberichte aus Ungarn, wo dieselbe koreanische Firma SungEel ansässig ist und mit hohen Geldstrafen wegen schwerer Umweltvergehen sanktioniert wurde .Es ist mir ein Rätsel, wie es auch nur einen Befürworter für solch ein Projekt geben kann. Es ist lächerlich und naiv, zu glauben, dass das Ganze ungefährlich für unsere Gesundheit sein soll. Wo soll sie denn hin – die verpestete Luft? Jeder – wirklich jeder – sollte aufstehen und ein klares Nein zu dieser Anlage zum Ausdruck bringen. (gekürzt)