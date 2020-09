Noch am heutigen Samstag, 12. September, gibt es auf dem Geraer Markt vieles, was das Hobbygärtnerherz erfreut. Bei den 51. Gärtnermarkttagen präsentieren die regionalen Gartenbaubetriebe an herbstlich dekorierten Ständen ihr großes Sortiment an Blumen, Gräsern und Stauden.

Etwa 25 weitere Händler bieten unter anderem regionales Obst und Gemüse, Säfte, Wurstwaren, Kräuter, Gewürze oder Korbwaren an.

Der neunjährige Jayden hat seiner Oma von der Gärtnerei Moßner beim Dekorieren geholfen.