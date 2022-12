Letzte Schicht auf dem Geraer Märchenmarkt

Gera. Weihnachtsmann ist seit 30 Tagen pausenlos in Gera im Einsatz.

Peter Michaelis

Der Märchenmarkt-Weihnachtsmann ist seit 24. November täglich in der Innenstadt unterwegs. Insgesamt hat er in dieser Zeit rund 60 Einsätze, bei denen er Hunderte Kinder beglückt oder manchmal auch erschreckt hat, absolviert. Jetzt ist die stressigste Zeit des Jahres für ihn fast geschafft. Die letzte Sprechstunde hält er am 23. Dezember ab 16 Uhr auf der Märchenbühne. An Heiligabend stehen dann noch sehr viele Bescherungen auf dem Programm. Über die Feiertage erholt er sich ganz gemütlich von den Strapazen im Kreis der Familie. „Und dann geht es drei Monate in die Karibik“, sagt er mit einem Augenzwinkern und wendet sich dem nächsten Kind zu.