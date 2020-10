Letztes Konzert für Bad Köstritz

Bad Köstritz. In Bad Köstritz geht das Heinrich-Schütz-Musikfest am Sonntag zu Ende.

Im Köstritzer Teil des Heinrich-Schütz-Musikfestes steht am Samstag, um 15.30 Uhr, das letzte Konzert an. Das Vokalensemble Musica Ficta wird unter der Leitung von Bo Holten Klänge aus Kopenhagen mit dem Titel „Italien in Dänemark“ in die Stadt an der Weißen Elster tragen.

Der Festgottesdienst am 11. Oktober, um 10 Uhr, in der Köstritzer Kirche rundet das diesjährige Programm in Bad Köstritz ab. Die Regionalbischöfin Friederike Spengler wird die Predigt halten und Köstritzer Ensembles werden Heinrich Schütz musizieren.

Konzert-Karten können telefonisch über das Heinrich-Schütz-Haus bestellt werden: 036605/24 05.