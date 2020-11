Letztmalige Chance für Besichtigung

Gera. Ausstellung in St. Elisabeth Gera unter dem Titel „(Nicht) gekommen um zu bleiben“ endet am Mittwoch, dem 18. November.

75 Jahre nach Abschluss des Potsdamer Abkommens beschäftigt sich eine Ausstellung mit den Folgen des XIII. Artikels: (Nicht) gekommen um zu bleiben…Braunau - Forchheim - Broumov Vertreibung - Patenschaft - Partnerschaft.

Die Wanderausstellung wird am Mittwoch, dem 18. November, um 18 Uhr, in der St. Elisabethkirche Gera beendet. Die Veranstalter Gedenkstätte Amthordurchgang, Braunauer Heimatkreis und die Katholische Pfarrei St. Elisabeth weisen auf die letzte Möglichkeit der Besichtigung hin.

Die Ausstellung geht zurück auf die Sonderausstellung 2017 im Heimatmuseum der Braunauer in Forchheim. Aufgrund des großen Interesses wurde sie professionell produziert, auch ins Tschechische übersetzt und war schon in Prag und Wien zu sehen. Als nächste Station ist Dresden geplant. Die Texte und Bilder beschäftigen sich mit den letzten 70 Jahren der Geschichte der Braunauer Bevölkerung. Sie macht sich mit dem Besucher auf den beschwerlichen Weg von Braunau nach Forchheim, beschreibt den schweren Start in der „neuen Heimat“ und die wichtige Unterstützung durch die Stadt Forchheim als Patenstadt. Zusammen mit der Stadt Forchheim als Paten geht der Heimatkreis den Weg der Verständigung und initiiert die bis heute freundschaftliche Städtepartnerschaft mit der Stadt Braunau / Broumov.

Auch wenn der Erzählabend pandemiebedingt ausfallen musste, kann mit der Eröffnung, dem themenbezogenen Orgelkonzert und vielen interessierten Besuchern ein positives Resümee gezogen werden. Deutlich wurde, dass ein Blickwinkel bisher fehlt: Wie erging es denen, die in der Sowjetischen Besatzungszone, in der DDR blieben? Hier wurden Zeitzeugnisse gesammelt, die in eine Ergänzung einfließen werden.

Und auch wenn lange nach 1946 noch das klare Ziel der vertriebenen Braunauer die Rückkehr in die Heimat war, kann heute die Ausstellung einen erfolgreichen, wenn auch langen Weg von Integration damals zur Verständigung heute aufzeigen.