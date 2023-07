Liebegymnasium holt sich beim Wettkampf Bronze

Gera. Geraer Beachvolleyball-Schüler beim Landesfinale hinter Erfurt und Gebesee auf Rang drei

Das angestrebte Edelmetall haben sich die Beachvolleyballer des Geraer Liebegymnasiums beim Landesfinale des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ in Lusan geholt. Zwar wurde es nicht die Silbermedaille, mit der die von Sportlehrerin Anne-Kathrin Steudemann und Volleyball-Trainer Karsten Schmidt betreuten Schüler geliebäugelt hatten. Doch bedeutete Bronze nach dem Sieg im kleinen Finale gegen Gotha einen versöhnlichen Abschluss. „Platz zwei wäre natürlich schöner gewesen“, meinte dann auch Janpeter Weis, der im Spiel um den dritten Rang gegen Gotha gemeinsam mit Luca Richter das Spiel der Jungen in zwei Sätzen für sich entschied.

Im Halbfinale nichtclever genug gewesen

Ähnlich deutlich behaupteten sich Joselin Förster und Johanna Lemke bei den Mädchen, so dass Bronze schon feststand und die 1:2-Niederlage von Hannes Franke/Mia-Mariell Weber im Mixed nicht mehr weiter ins Gewicht fiel. „Wir sind zufrieden mit dem Abschneiden. Im Halbfinale waren wir nicht clever genug. Es hat nicht an unserer Qualität gemangelt. Aber da hat es einfach im Kopf nicht gepasst“, spielte sie auf das schmerzliche 1:2 in der Vorschlussrunde gegen das Oskar-Gründler-Gymnasium Gebesee an.

Manch heiß umkämpftesDuell gegeben

In der Vorrunde hatten die Geraer gegen das dominante Erfurter Pierre-de-Coubertin-Sportgymnasium mit 0:3 den Kürzeren gezogen. Die Landeshauptstädter mit den beiden Geraern Johannes Lohse und Benjamin Engers in ihren Reihen vertreten Thüringen im Bundesfinale in Berlin.

Gegen das Heinrich-Böll-Gymmasium Saalfeld behauptete sich das Liebegymnasium deutlich, wodurch man als Gruppenzweiter in die Finalrunde einzog. Schulsportkoordinator Thomas Schmohl, der mit den zahlreichen Helfern des Geraer VC bei der mehr als sechsstündigen Sportveranstaltung für beste Bedingungen sorgte, zog bei der Siegerehrung kurz nach 16 Uhr ein positives Fazit. „Es gab viele klare Ergebnisse in den Spielen, aber auch manch umkämpftes Duell.“