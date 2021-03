Lieber digital als gar nicht

Übersättigt ist nach dem zurückliegenden Jahr sicher der ein oder andere, wenn es um Angebote im Internet geht – zumindest abseits von Unterhaltung und Zerstreuung. Trotzdem ist eine Ostthüringer Studienmesse, die ja eigentlich eine mitteldeutsche Studienmesse ist, in digitaler Form sinnvoller, als gar keine. Der Reiz der Messe war ja immer, viele der großen Einrichtungen und solche, die man womöglich gar nicht auf dem Zettel hatte, an einem Platz zusammenzubringen, um den Schülern einen Überblick leicht zu machen. Das kann man natürlich auch digital umsetzen und zwar, wie www.studienmesse21.de zeigt, mit optischem und inhaltlichem Anspruch, der über eine schnöde Link-Sammlung hinausgeht. Die stilisierte Messehalle wirkt einladend, durch den vergleichbaren Aufbau der Messestände haben alle Aussteller die gleiche Chance auf Aufmerksamkeit. Die Bedienung mit Maus oder Fingern ist intuitiv, Videoclips und Live-Formate bringen Abwechslung, die Einbindung von Konferenz-Werkzeugen lassen sogar Interaktion zu. Und das Format hat sogar Vorteile: Die Messe kann einen Monat lang rund um die Uhr besucht werden, statt ein paar Stunden an einem Tag. Und sie kann von überall her besucht werden und so über die Zielgruppe der Ostthüringer Schüler fürs Studium in Mitteldeutschland werben.