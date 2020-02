Bad Köstritz. Der Tenor Julian Freibott und Pianist Ralph Neubert gastieren am 22. Februar im Palais in Bad Köstritz

Lieder von Franz Schubert im Palais in Bad Köstritz

Unter dem Motto „Wo Phantasien und Traumgestalten vorüberfliehn“ erklingen am Samstag, dem 22. Februar, um 19.30 Uhr, im Saal im Palais in Bad Köstritz Lieder von Franz Schubert. Das teilt die Stadtverwaltung Bad Köstritz mit. Der Tenor Julian Freibott, der bereits während seiner Schulzeit bei den Regensburger Domspatzen zwei Mal einen ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ erhielt und mehrmaliger Preisträger des Strauss-Wettbewerbs Salzburg ist, wird begleitet von Ralph Neubert am Klavier, heißt es. Unter anderem stehen so berühmte Lieder wie „Die launische Forelle“, „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ oder „Der Erlkönig“ auf dem Programm.

Tickets unter: oder im Kulturamt