LIFT-Rockballaden mit Werther Lohse in Gera

Gera. Konzert in der Salvatorkirche

Heute findet in der Salvatorkirche in Gera um 17 Uhr das Konzert „Am Abend mancher Tage“ mit Liedern der Band LIFT statt.

Nur wenige Formationen der deutschen Musikgeschichte können auf eine solch treue Fangemeinde bauen, wie die 1973 in Dresden gegründete Band LIFT. Die Musiker von LIFT verbinden melodischen Rock und lyrische Texte auf eine Art und Weise, die hierzulande nur bei wenigen Bands anzutreffen ist. Bei ihren Studioproduktionen und vor allem auch bei Live-Auftritten spürt man die Kraft einer Musik, die mit den Jahren gereift ist und nichts von ihrer Dynamik eingebüßt hat.

In den ersten sieben Jahren ihres Bestehens wurden die Alben “LIFT” und “Meeresfahrt” produziert. Songs wie “Wasser und Wein”, “Abendstunde”, “Nach Süden”, “Meeresfahrt” und “Tagesreise” sind noch heute fester Bestandteil bei Auftritten von LIFT. Das Jahr 1978 war ein schwarzes in der Geschichte der Band. Bandgründer Gerhard Zachar und Sänger Henry Pacholski verunglückten tödlich auf einer Tournee durch Polen. Unter diesen Eindrücken entstand der Song “Am Abend mancher Tage”. Er avancierte 1980 zum Hit des Jahres in der DDR. Anschließend war er auch auf dem 1981 erschienen Album “Spiegelbild” zu finden war.

Nach mehrfachen Besetzungswechseln eröffnet das Jahr 2014 einen neuen Abschnitt in der LIFT-Geschichte. Mit André Jolig (keyb) und René Decker (sax, keyb) kehrte die Band in Besetzung und Arrangements zu ihren musikalischen Wurzeln zurück. 2019 startete LIFT unter dem Namen “Am Abend mancher Tage” ein neues Projekt. Im Stil einer Orgelvesper präsentieren Sänger Werther Lohse und Keyboarder Andrè Jolig an der Kirchenorgel, unterstützt von ehemaligen Sängern des Dresdner Kreuzchors, LIFT-Musik in einer neuen Interpretation.