In der Stadtratssitzung am Donnerstag plädieren sie für die große Turnhalle und für zwölf Straßenbahnen.

Linke fallen bei Geras Ostschule nicht um

Die Linksfraktion wird heute bei der Abstimmung zur kleineren Ostschul-Turnhalle nicht umfallen. Das kündigt Fraktionschef Andreas Schubert im Pressegespräch vor der Stadtratssitzung an.

Schubert: „Kein Bärendienst für die Schule“

„Die Stadtverwaltung war selber mal davon überzeugt, dass es dort eine Zweifach-Halle braucht“, erinnert er an eine Projektvorstellung 2018. Dass die größere Halle nötig ist, begründet er mit der Thüringer Schulbauempfehlung, die beispielsweise für eine dreizügige Regelschule mit 540 Kindern eine Doppelhalle vorsieht und mit dem Sportentwicklungsplan, der in Arbeit ist. In der Ostschule sollen mehr als 700 Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse lernen. „Wir werben für die Bestandskraft des Beschlusses vom 21. November. Sonst erweisen wir der Schule einen Bärendienst“, so Schubert.

Für zwölf neue Straßenbahnen will die Fraktion votieren, weil jene schon im Wirtschaftsplan des Verkehrsbetriebes 2019 enthalten waren. „Wenn wir die Bahnen jetzt nicht anschaffen, verpassen wir nicht nur die Chancen der Mobilitätswende, sondern fallen in Thüringen zurück“, sagt Schubert. Jena stehe gerade vor dem Kauf von 33 Bahnen mit Landesfördermitteln. Außerdem denkt er, dass die zwölf Bahnen, deren Zahl auf Prognosen der Bevölkerungsentwicklung basiere, nicht reichen werden, wenn der öffentliche Nahverkehr schrittweise kostenfrei angeboten wird.

Gleicher Maßstab für Geras Kultur- und Kongresszentrum gefordert

Warum die Aufnahme des Horten-Kaufhauses in das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ so kurzfristig im Stadtrat Thema wird, versteht Andreas Schubert nicht. „Unsere Zustimmung verbinden wir mit der Erwartungshaltung, dass das Kultur- und Kongresszentrum mit gleicher Intensität bearbeitet wird“, erklärt Schubert und sagt: „Es bleibt ein schaler Beigeschmack, wenn unterschiedliche Maßstäbe an die Zentrumsentwicklung gelegt werden“.