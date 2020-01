Die vergangenen Sommer hätten laut Andreas Schubert schmerzlich das Fehlen eines Freibades in Gera vor Augen geführt.

Linken-Politiker sieht Chancen für Freibad-Neubau in Gera

Eine neue Chance für ein zentrales Geraer Freibad sieht Andreas Schubert (Linke) in der neuen Richtlinie zur Förderung des Sportstättenbaus und der Sportstättenplanung. Darauf weist er in einer Pressemitteilung hin. Demnach fördere das Land Investitionen in Sportstätten mit bis zu 60 Prozent, der Neubau von Freibädern zähle laut Schubert mit dazu.

Schubert, Landtagsabgeordneter und Stadtratsmitglied, erinnert an den Stadtratsbeschluss zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept, nach dem 2020 ein Beschluss zum Standort für das neue Freibad zu fassen ist. Ebenso unterstreicht er den Wunsch der Geraer nach einem Freibad, den zuletzt die Befragung zum Sportentwicklungsplan wieder untermauerte. Gelingt es, bis 1. August ein auf der Standortentscheidung aufsetzendes Konzept mit Finanzplan beim Land anzumelden, sieht er konkrete Chancen, in den Genuss der bis zu 60-prozentigen Förderung zu kommen.

Die Finanzierungsfrage sei lösbar, so Schubert, ohne in seinem Schreiben konkreter zu werden. Auf die Nachfrage, wo die Stadt Gera die restlichen 40 Prozent hernehmen soll, verweist er auf eine im Landtag laufende Diskussion zu einer „kommunalen Investitionsoffensive 2020 bis 2024“. Noch im Frühjahr könnte dazu ein Beschluss gefasst werden, schreibt Schubert, laut der die Mittel die Kommunen zusätzlich erreichen sollen. Er glaubt, dass „aus dieser neuen Geldquelle“ die Notwendigkeiten für einen Eigenanteil zum Freibad darstellbar wären.