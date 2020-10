Lisa Eckharts Auftritt ins Geraer KuK verlegt – Zweiter Termin geplant

An diesem Freitag, 23. Oktober, gastiert Lisa Eckhart erstmals in Gera. Messerscharfe Worte, explosive Gedankenspiele, rabenschwarzer Humor – so wird die derzeit so erfolgreiche österreichische Kabarettistin angekündigt.

Da die Nachfrage für den Gera-Auftritt so hoch war, dass die Veranstaltung am Freitag bereits ausverkauft ist, wird Lisa Eckhart am 16. Dezember 2020 noch einmal mit ihrem Programm „Die Vorteile des Lasters“ in Gera auftreten.

Aufgrund der aktuellen Abstandsregeln bei öffentlichen Veranstaltungen, informiert die Agentur CineEvent GmbH, wurde das Gastspiel in dieser Woche vom Clubzentrum Comma ins Kultur- und Kongresszentrum Gera verlegt.

Karten für den Dezembertermin gibt es an allen Vorverkaufsstellen, unter anderem auch im Pressehaus Gera unserer Zeitung in der Johannisstraße 8.