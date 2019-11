Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Live in concert: Purple Callas im Comma Gera

Purple Callas – das sind der Sänger Jean-Michel Brinksmeier, Organist Martin Zitzmann, der Gitarrist Reiner Schmidt, Frank Meier am Bass und Jens Nils Kuge an den Drums. Die Musiker arbeiten seit 1980 in verschiedenen Konstellationen zusammen und begeisterten immer wieder ihr Publikum. In ihrem neuen Programm haben sie sich nun ganz dem Erbe von Deep Purple verschrieben. Für Zitzmann und Schmidt stand schnell fest, dass dieses Denkmal gepflegt werden muss, also traf man sich immer wieder, um die bekannten Songs zu jammen, ein Glücksfall brachte sie mit Sänger Jean-Michel Brinksmeier zusammen, Jens Nils Kuge und Frank Meier vervollständigten das Quintett. Herausgekommen ist eine Hommage an Deep Purple.

Sonnabend, 30. November, 21 Uhr, Comma, Heinrichstraße 47, 07545 Gera