Live-Musik in Gera genießen und für Veranstalter abstimmen

Der Schlusspunkt für „Sommer in der Stadt“ wird mit Live-Musik am Samstag auf dem Markt gesetzt.

Gera. Der Verein „Musik für Gera“ ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Warum, dafür liefert der Verein am Samstag eine erneute Kostprobe.

Der Verein „Musik für Gera“ ist für den Deutschen Engagementpreis nominiert und steht nun im Wettbewerb mit fast 400 anderen Nominierten um den Publikumspreis 2023, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Seit ein paar Tagen läuft dazu die Online-Abstimmung. Noch bis 24. Oktober kann auf der Internetseite zum Deutschen Engagementpreis für den Favoriten abgestimmt werden.

Der Geraer Vereinorganisiert seit mehreren Jahren das gut besuchte Straßenmusikfestival Fête de la Musique, dazu aber auch Chorkonzerte in der Weihnachtszeit und Veranstaltungen im Rahmen der Reihe „Sommer in der Stadt“. Lothar Hoffmann, der einst die Fête nach Gera holte und kurz darauf den Verein mitgründete, schreibt: „Für uns wollen wir nun Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Der Verein habe zwei Hauptanliegen: Musik und Gera. Zum einen gehe es darum, Musik zu fördern, und deren Möglichkeiten zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Zum anderen will der Verein mit seinen Projekten dem Imageproblem seiner Heimatstadt entgegenwirken, die Stadt zum Klingen bringen und zwar weit über die Stadtgrenzen hinaus hörbar.

Eine Kostprobe dessen, was der Verein alles auf die Beine stellt, gibt es am Samstag, 23. September, auf dem Geraer Markt. Ab 19 Uhr spielt bei freiem Eintritt die Band „Ice-T-Man“ das diesjährige „Sommer in der Stadt“-Abschlusskonzert und covert sich im eigenen Klang durch die Musikgeschichte.

Abstimmen für den Verein „Musik für Gera“ kann man im Internet unter www.deutscher-engagementpreis.de Unter „Publikumspreis“ ist die Suchmaske zu finden. Aus unserer Region ist auch der Verein „We4Kids“ nominiert.