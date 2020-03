Lkw-Fahrer ignoriert in Gera Verkehrszeichen und baut Unfall

Die Polizei musste am Mittwochabend einen Unfall in Gera-Lusan aufnehmen. (Symbolbild)

Gera. In Gera hat ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelauflieger ein für ihn nicht unwichtiges Verkehrszeichen missachtet, was ihm zum Verhängnis wurde.

In Gera hat sich am Mittwochabend ein Sattelauflieger festgefahren. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe der Fahrer ein in der Vogtlandstraße aufgestelltes „Durchfahrt Verboten“-Schild für Lkw im Bereich einer im Bau befindlichen Brücke in Gera-Lusan ignoriert, was ihm letztlich zum Verhängnis wurde.

Der Lkw-Fahrer sei mit seinem Fahrzeug mit den Betonelementen zusammengestoßen, die zur Einengung der Fahrbahn aufgestellt wurden. Nicht nur das die großen Betonelemente verschoben wurden, es sei zusätzlich auch ein „nicht unerheblicher“ Sachschaden an der Zugmaschine sowie dem daran angehängten Sattelauflieger entstanden.

Es musste ein Abschleppdienst gerufen werden.