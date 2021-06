LKW rammt an Brücke - In Straßenbahn attackiert

Gera Das sind die Polizeimeldungen aus Gera

An Bahnunterführung in Leibnizstraße gerammt

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer mit polnischer Zulassung durch die Bahnunterführung in der Leibnizstraße. Dabei beachtete er die eingeschränkte maximale Fahrzeughöhe an dieser Stelle nicht.

Er kollidierte mit den herabhängenden Warntafeln und setzte die Fahrt in Richtung Siemensstraße einfach fort. Das Brückenbauwerk selbst blieb unbeschädigt. Zeugenhinweise, insbesondere zu einer möglichen Zieladresse oder Lieferanschrift des Lkw in Gera, werden unter 0365 8290 entgegengenommen.

In Geraer Straßenbahn gewaltsam attackiert

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es in einer Straßenbahn in der Berliner Straße auf Höhe Herderstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen bedrängte und beleidigte eine unbekannte männliche Person eine 31-jährige Frau.

Der Mann stieß sie gewaltsam mit dem Ellenbogen. Noch vor Eintreffen der Polizei konnte der Tatverdächtige unerkannt entkommen. Zeugenhinweise zur Identität des Mannes und zum Tatablauf werden unter 0365 8290 entgegengenommen.

