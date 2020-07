Harpersdorf. Ein Telefonmast in Harpersdorf ist einem Lkw-Fahrer beim Rangieren im Weg gewesen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lkw reißt beim Rangieren Telefonmast um

Ein Lkw hat Montagvormittag gegen 10.30 Uhr einen Telefonmasten in Harpersdorf (Landkreis Greiz) umgerissen. Wie die Polizei mitteilt, blieb der Lkw beim Rangieren in der Harpersdorfer Straße mit seinem Kastenaufbau an einem Telefonkabel hängen, sodass der gesamte Telefonmast umgerissen wurde.

Der 49-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der verantwortliche Telefonanbieter wurde über den Vorfall informiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

18-Jähriger wird von 16-Jährigem in Altenburg angegriffen