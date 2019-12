Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Lob von Geraer Stadträtin für Katzenschutzverordnung

Stadträtin Bettina Etzrodt (AfD) lobt in einer Pressemitteilung die Geraer Stadtverwaltung mit dem Oberbürgermeister an der Spitze für das Inkraftsetzen der Geraer Katzenschutzverordnung mit der Veröffentlichung im Amtsblatt, das am Freitag, dem 27. Dezember, erscheint.

Die Kastrationspflicht für freilebende Katzen in Gera habe nicht nur die AfD in ihrem Stadtratswahlprogramm vom Mai gefordert. Schon seit 2017 verlange das der Tierschutzverein Gera und Umgebung mit Tierärzten und dem Tierheim Gera. Etzrodt erinnert, dass Andrea Niendorf, die Vorsitzende des Tierschutzvereins „unermüdlich die Grundlage für die Verordnung in der Stadt Gera“ erarbeitet habe. 200 von Tierärzten erstellte Erfassungsbögen mussten ausgewertet werden, um in der Stadt Schutzgebiete für Katzen zu bestimmen.

Die Katzenschutzverordnung bedeutet, dass Halter von Katzen und Katern, die Freigänger sind, verpflichtet werden, ihre Tiere von einem Tierarzt kastrieren und per Chip kennzeichnen zu lassen. Der Stadt entstünden keine Kosten, weil die Halter diese übernehmen müssen. Ziel der Verordnung soll es sein, die Zahl der verwilderten Tiere in der Stadt zu reduzieren und zugleich Tieren Leid zu ersparen.

2016 hatte das Land eine Verordnung erlassen, die Städte und Gemeinden umsetzen müssen. „Wir wissen, die Veröffentlichung einer Verordnung im Amtsblatt ist die eine Seite, die Umsetzung in die Realität und die Kontrolle sind schon schwieriger“, so Bettina Etzrodt.