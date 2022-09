Löwenanlage im Tierpark Gera wird erweitert

Gera. Bundeswehr unterstützt die Sanierung des Tierparks Gera

Das Panzerpionierbataillon 701 der Bundeswehr unterstützt derzeit den Tierpark Gera bei der Reparatur und Sanierung verschiedener Gehege sowie der Aufforstung von Waldbereichen, die im Zuge von Stürmen in der Vergangenheit beschädigt wurden.

Der zweiwöchige Arbeitseinsatz der 18 Soldatinnen und Soldaten begann am 26. August und umfasst vier Bauabschnitte. Die größte Maßnahme betrifft die Löwenanlage, die um den Innen- und Außenbereich des ehemaligen Leopardengeheges erweitert wird. Dazu wird die Oberfläche der Außenanlage erneuert. Zusätzlich werden drei weitere Wärmeplatten installiert, damit sich die Tiere auch in der kalten Jahreszeit gerne im Freien aufhalten. Um die Gehege zu verbinden, erfolgt zudem der Rückbau von zwei Innenwänden. Der Innenbereich wird zur Stabilisierung untermauert und der alte Fliesenboden zurückgebaut. Außerdem werden die Innenschieber auf Löwenmaße angepasst.

„Wir sind sehr dankbar, dass uns das Bataillon bei diesen dringend erforderlichen Maßnahmen so tatkräftig unterstützt. Unser Tierparkpersonal hätte das in Eigenleistung nicht stemmen können. Gleichzeitig möchte ich mich bei den vielen Menschen bedanken, die in den letzten zwei Jahren für Mufassa, Mali und Sari so tatkräftig gespendet haben“, freut sich Tierparkleiter Florian Weise. Bis heute seien rund 60.000 Euro Spenden eingegangen, die dazu verwendet werden, das Gehege zu vergrößern und zu modernisieren. Demnach wird der Tierpark mit dem Geld das Material zur Verfügung stellen. Die Bundeswehr unterstütze bei der Bereitstellung von Maschinen und Geräten.

Im Anschluss an die Arbeiten im Löwengehege soll die Hirsch- und Großrindanlage mit frostfreien Tränken ausgestattet werden. Für das Enten- und Gänseareal ist ein neuer Sickerschacht vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen bis 9. September abgeschlossen sein.

Laut Oberstleutnant Daniel Spieß, Kommandeur des Panzerpionierbataillons 701, profitiert auch das Bataillon von der Kooperation: „Wir unterstützten den Tierpark gerne bei der Instandsetzung von Gehegen und Infrastruktur, denn damit ist für die Soldatinnen und Soldaten ein großer Nutzen verbunden. Sie alle sind Auszubildende in den unterschiedlichsten Handwerksberufen. Der Einsatz bietet ihnen die Möglichkeit, das Gelernte anzuwenden und wichtige Praxiserfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig schaffen sie hier etwas Nachhaltiges. Das motiviert.“