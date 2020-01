Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Weida investiert.

Weida. Mobilfunkanbieter Vodafone meldet den Abschluss der Maßnahme und kündigt weitere Vorhaben im Landkreis an.

LTE-Station in Weida in Betrieb genommen

Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Weida seine neue LTE-Station in Betrieb genommen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Mit der Inbetriebnahme versorge man nach eigenen Angaben nun weitere 6000 Einwohner und Gäste im Kreis Greiz mit der mobilen Breitbandtechnologie LTE.

Gleichzeitig, so heißt es, sei mit der abgeschlossenen Baumaßnahme die nächste Mobilfunk-Ausbaustufe im Landkreis gestartet worden. „Für 2020 sind im Kreis Greiz drei weitere LTE-Bauvorhaben geplant“, kündigt Vodafone an, ohne aber die Orte konkret zu benennen. Genaue Standorte würden im nächsten Schritt vor Ort noch ermittelt, heißt es.

Man werde „komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen“, erklärt das Unternehmen: „Die geplanten Baumaßnahmen dienen dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen.“

Der Anbieter habe die Investitionskosten für die neue LTE-Mobilfunkanlage in Weida nach eigenen Angaben komplett aus eigenen Mitteln getragen. Beziffert werden sie nicht.