Lüftungsanlage wird auf Dach der Otto-Dix-Passage moniert

Die Lüftungsanlage für einen Mieter wird am Samstag auf das Dach der Otto-Dix-Passage in Gera befördert.

Die Arbeiten sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Die Anlage wiegt 12,5 Tonnen und besteht aus 17 Teilen.

An diesem Samstag bleiben viele Leute mit ihren Einkaufsbeuteln in der Johannisstraße stehen und richten ihren Blick nach oben. Am Boden und auf dem Dach der Otto-Dix-Passage (ehemals Galeria Kaufhof) wird gearbeitet. Unten befestigen die Männer jedes Teil der künftigen Lüftungsanlage einzeln an dem Seil des Autokranes, der eine Hakenhöhe von 90 Metern erreicht. Kommt das Okay, befördert der ferngesteuerte Kran jedes Segment 25 Meter hoch auf das Gebäude. Ist die passende Stelle erreicht, wird es abgesetzt. Der Kontakt untereinander erfolgt über Sprechfunk.

„Schon vor zwei Wochen waren wir in Gera, mussten aber unverrichteter Dinge wieder gehen“, sagt Christian Hannemann, Geschäftsführer von Clima Tech aus Leipzig. „Der Kran ist kaputtgegangen. Der zweite Versuch sollte am 20. März starten. Vier Kollegen erkrankten an Corona. Jetzt sind wir wieder hier. Nun muss es klappen.“ Der Chef hofft, dass ihm die ankündigten Böen keinen Strich durch die Rechnung machen. Eine wackelige Angelegenheit ist das allemal. Montag muss die gesperrte Straße Ecke Johannistraße/Kleine Kirchstraße wieder frei sein. Und auch der Kran der Firma Schwerlast Weise GmbH in Mörsdorf seine Arbeit beendet haben.

„Die Lüftungsanlage, die wir für einen Mieter des Hauses aufbauen, wiegt 12,5 Tonnen und besteht aus 17 Teilen“, erzählt Christian Hannemann. Vier Stück waren bis Samstagmittag oben. Dann gab es ein kleines Problem mit einem Zentimeter. Zwei Segmente konnten nicht sofort miteinander zusammengefügt und verschraubt werden. Mit Manneskraft und viel Technik wurde die Lücke geschlossen. Doch es dauerte eben. Eine Herausforderung war, die Schalldämpfer auf das Dach zu bringen. Einer wiegt immerhin 630 Kilogramm, ein Leerteil nur 300 Kilogramm. Jeder Handgriff musste sitzen und die Ketten exakt eingehakt werden. Elf Mitarbeiter von Clima Tech waren am Samstag vor Ort und drei der Kranfirma. Am Nachmittag mussten die Arbeiten wegen des aufkommenden Sturmes beendet werden. „Sonntag 8 Uhr geht es dann weiter“, so der Chef. Acht Teile befinden sich jetzt auf dem Dach, neun müssen noch hoch. „Wir liefern und montieren auch alle Lüftungskanäle in der Otto-Dix-Passage und versorgen so jedes Zimmer mit Frischluft“, ergänzt Christian Hannemann. Auch die Geraer Amthorpassage hat das Leipziger Unternehmen seine Handschrift hinterlassen. „Wir realisieren Projekte unterschiedlicher Größe im Bereich der Klima- und Gebäudetechnik regional, deutschland- und europaweit.“