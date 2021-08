„Lutz und Eisen“ beim Kraftsdorfer Musiksommer

Kraftsdorf. Das Konzert findet am Sonntag in der Kraftsdorfer Kirche St. Peter und Paul statt. Karten gibt es am Veranstaltungstag vor Ort.

Wegen der Corona-Pandemie konnte in diesem Jahr bisher kein Konzert im Rahmen des Kraftsdorfer Musiksommers stattfinden. Umso mehr freuen sich die Veranstalter des evangelisch-lutherischen Kirchspiel Rüdersdorf/ Kraftsdorf, dass das Augustkonzert mit Lutz Schönfeld und Dirk Eisenschmidt am Sonntag, dem 29. August um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul stattfinden kann.

Dabei gelten die Hygieneregeln der Kirchengemeinde und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Sollte das Konzert wider Erwarten nicht stattfinden können, werde rechtzeitig darüber informiert.

„Lutz und Eisen“, das sind zwei gestandene Musiker aus Gera, die in der regionalen Musikszene seit Jahren bekannt sind und gemeinsam sowie in verschiedenen Formationen und Bands auftreten. Ihre Instrumente beherrschen sie perfekt und ihr Repertoire umfasst nahezu alle Musikrichtungen. In der Kraftsdorfer Kirche werden sie Balladen und Songs von Herbert Grönemeyer, Keimzeit, Hannes Wader, Neil Young, Bob Dylan und anderen Künstlern präsentieren. Während des Corona-Lockdowns waren sie bereits in den Kirchen zu Gast und sorgten für die musikalische Ausgestaltung der Gottesdienste. Die Konzertkasse ist am 29. August ab 16 Uhr geöffnet. Die Tickets sind nur am Veranstaltungstag an der Konzertkasse zum Preis von 12 Euro erhältlich.