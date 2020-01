Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Machen statt vornehmen

Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken hinter mir. Goethe schrieb diese Zeilen im Dezember 1783 in einem Brief an den Pfarrer und Philosophen Johann Caspar Lavater.

Einen Lichtblick gab es schon, die Sonne meinte es gut mit uns am ersten Tag . So könnte es bleiben. Schönes Wetter beflügelt immer die Laune, und den Tatendrang. Weniger Stress, mehr Sport, mehr auf die Gesundheit achten und der Umwelt nicht allzu sehr schaden, stehen bei vielen Leuten auf der Vorsatz-Liste 2020. Vieles eben, was irgendwie Anfang letzten Jahres geändert werden sollte, wird nun wieder hervorgekramt. Warum nicht einfach störende Dinge sofort ändern, statt vorzunehmen.

In der Familie ist das allemal zu schaffen, bei Behörden auch, wenn die Ämter wollen und dürfen. Freundlichkeit und Schnelligkeit brauchen keinen Beschluss. Und nicht immer sollte das Personal seine Vorgesetzten fragen müssen. Mitarbeiter in den Verwaltungen können doch selbst Entscheidungen treffen. Da sollten die Chefs mal auf Vertrauen bauen. Offene statt zugeknöpfte Mitarbeiter, das wünschen sich nicht nur wir, auch die Bürger. Irgendwie erinnert mich die neuen Zuständigkeiten in der Stadtverwaltung an einen Werbeslogan. Jener sorgte 1991 für mächtig Wirbel. Des Deutschen beliebtester Schokoriegel wurde einfach umbenannt. „Raider heißt jetzt Twix – sonst ändert sich nix“.

Der Alltag wird es beweisen, ob Bürger den Durchblick bekommen.

Tatendrang vonseiten der Stadt wünschen sich die Einzelhändler auf der Sorge. Die einstige Einkaufsmeile prägte das Stadtbild. Aber schon lange ist es vergilbt und zerreißt. Die Inhaber der Geschäfte wollen ihre Sorge wiederbeleben und nicht erst, wenn der Patient kaum noch atmet und die Sauerstoffflasche angesetzt werden muss. Ideen haben die Händler. Sollen sie diese umsetzen dürfen, ohne Bürokratie und unendliche Telefonate. Es gibt nicht nur die Neue Mitte.

Kehren wir alle den Schmutz beiseite, packen wir gemeinsam an. Ändern wir unliebsame Dinge, ohne lange zu fackeln. Nicht alles wird gelingen. Aber vielleicht schafft es Gera, dass 2020 mehr die Sonne scheint.