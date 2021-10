Männer werfen Gegenständen und verletzen Kind - Notruf missbraucht

Gera. Das sind die Polizeimeldungen für Gera und Umgebung.

Notruf missbraucht

Ein 32 Jahre alter Mann aus Gera rief Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr wegen eines angeblichen Brandes in einem Mehrfamilienhaus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten folglich aus, doch vor Ort gab es keine Anzeichen für einen Brand, heißt es in der Polizeimeldung. Vielmehr stellte sich heraus, dass der 32-jährige Anrufer den Notruf missbräuchlich betätigte und einen Unglücksfall vortäuschte. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen.

Kind von geschmissenem Gegenstand getroffen

Ebenfalls ermittelt wird im Falle von drei jungen Männern, die kleine Gegenstände von einem Parkhaus in der Dr.-Eckner-Straße schmissen. Am Sonntagnachmittag war ein sechs Jahre altes Kind durch einen der Gegenstände leicht verletzt worden. Die Polizei konnte die Tatverdächtigen, 19, 19 und 20 Jahre alt, stellen. Das Kind musste nicht ärztlich versorgt werden. Bereits in der Vergangenheit kam es zu einem ähnlichen Vorfall, bei dem Unbekannte einen Feuerlöscher vom besagten Parkhaus warfen bzw. Feuerlöscher im Parkhaus entleerten. Inwiefern die drei gestellten Tatverdächtigen als Täter in Frage kommen, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Gera entgegen. Telefon: 0365 / 829-0.

