Märchenfiguren in Gera ein wahrer Magnet

Kurz-Märchen an fünf Geraer Märchenmarktfiguren über QR-Code abrufbar

Die Brüder Tom (vorn, 8) und Mark (10) kommen jedes Jahr zur eigentlichen Märchenmarktzeit zum Besuch ihrer Großeltern nach Gera und freuen sich auf die Märchenszenen. Der kleine Muck steht erstmals auf der Sorge. Insgesamt 15 Märchenszenen sind zwischen Markt, Johannisstraße, Schloßstraße und Museumsplatz und in diesem Jahr auch in der Großen Kirchstraße und am Steinweg zu bestaunen.

An fünf Märchenmarktfiguren befindet sich ein QR-Code, mit dem sich ein Märchen-Hörspiel abrufen lässt. Die Märchen wurden im Rahmen des SmartCity-Pilotprojektes Stadtleitsystem umgesetzt.

In Gera verzaubern nun die Märchenfiguren