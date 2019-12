Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenhafte Führungen für Kinder in Gera

Die Kinder der Klasse 4b der Astrid-Lindgren-Grundschule in Gera-Langenberg wurden am Donnerstag (19.12.2019) von Frau Holle (Gästeführerin Elke Weise) zu den insgesamt 15 Märchenszenen in der Innenstadt geführt. Neun Gästeführer haben an den bisherigen Märchenmarktwochentagen 22 Führungen mit knapp 500 Kindern von Kindergärten und Grundschulen sowie einigen Erwachsenen durchgeführt. Am Wochenende gibt es jeweils 15.00 Uhr eine Führung über den Märchenmarkt.