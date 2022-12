Märchenhaftes und Poetisches: Theatertipps aus Gera und Altenburg

Gera/Altenburg. Passend zur Vorweihnachtszeit stehen im Programm des Theaters Altenburg Gera Märchenstücke, ein Konzert im Advent und so vieles mehr.

Märchenhaftes, Poetisches und Witziges bietet das Theater Altenburg Gera an diesem Wochenende auf den Bühnen.

Gera

Fernöstliche Klänge und berührende Tanzmomente, all das vereint der zweiteilige Ballettabend „Erzählte Erinnerungen“ am Freitag, 9. Dezember um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera.

Im ersten Teil der Ballettproduktion erzählt Tänzerin Yuri Hamano aus Gera in ihrer choreografischen Arbeit von der Malerin Uemura Shoen. Der Künstlerin gelang es, sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts als erste Frau in der Kunstwelt Japans zu etablieren. Im zweiten Teil verarbeitet die Leipziger Tänzerin Yi Liu die Erinnerungen ihrer Eltern, die aus Taiwan stammen, das in einem historischen Konflikt mit der Volksrepublik China steht.

Ein Held muss her, denn der Garten des Königs wird von Riesen bedroht. Da kommt Schneider Kuno gerade recht. „7 auf einen Streich“ steht auf seinem Gürtel. Mit Witz und Spannung zeigt das Schauspielensemble am Samstag um 15 Uhr und um 17 Uhr sowie am Sonntag um 16 Uhr im Großen Haus Gera die Abenteuer des „Tapferen Schneiderleins“, geeignet für alle ab sechs Jahre. Eva Vinkes Stück „Die kleine Meerjungfrau“ am Samstag und am Sonntag, jeweils um 15 Uhr im Puppentheater Gera, nimmt die Zuschauer mit auf eine sehnsuchtsvolle Reise.

Ein musikalisches Schneegestöber bringen am Samstag um 19.30 Uhr im Konzertsaal Gera Kapellmeister Thomas Wicklein und das Philharmonische Orchester Altenburg Gera auf die Bühne. Beim traditionellen „Konzert im Advent“ stieben die Schneeflöckchen aus Nikolai Rimski-Korsakows gleichnamiger Suite durcheinander, da wärmt uns das winterliche Lagerfeuer aus Sergej Prokofjews „Winter Bonfire Suite“ und da entführt uns Alexander Glasunows „Winter“ in Schneelandschaften. Zudem stimmen Mezzosopranistin Ivon Mateljan und Bariton Kai Wefer mit einem herrlichen Mix aus Songs und Arien auf die Weihnachtszeit ein.

Auch am Sonntag können sich Zuschauer von einer halbstündigen künstlerischen Darbietung im Puppentheater Gera überraschen lassen. Beginn für den „Adventszauber“ ist 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach jeder Veranstaltung werden Spenden für den Geraer Kinderschutzverein „Schlupfwinkel“ gesammelt.

Mit dem Kriegsausbruch in der Ukraine fand das Kyiv Symphony Orchestra eine vorübergehende Heimat in Gera. Am Sonntag vereinigen sich die Musiker des Philharmonischen Orchesters Altenburg Gera und des Kyiv Symphony Orchestra um 18 Uhr im Konzertsaal Gera zu einem gemeinsamen Klangkörper, um Gustav Mahlers Erste Sinfonie aufzuführen. Zuvor spielt das Kyiv Symphony Orchestra Werke ukrainischer Komponisten. Der Erlös des Benefizkonzerts geht an Geflüchtete aus der Ukraine in Ostthüringen.

Altenburg

Bücherwürmer aufgepasst: Theaterpädagogin Anna Fricke lädt für Freitag um 20 Uhr wieder Literaturfans zu ihrem LesPub in Altenburg ein. In entspannter Atmosphäre wird es um das Buch „Ganz schön wütend“ von Schauspielerin Stefanie Reinsperger gehen. Diesmal findet das kostenfreie Angebot im Roten Salon im Theater Altenburg statt. Der Zugang erfolgt über die Straße am Brühl (Skatbrunnen).

Opernchöre von A wie Aida bis Z wie Zar und Zimmermann gibt es zu hören, wenn der Opernchor des Theaters Altenburg Gera in seinem neuen Programm „Chorissimo!“ am Sonntag um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg zur Höchstform aufläuft. Chorarrangements aus Musical, Pop und Italo-Schlager dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie die stimmkräftige Verstärkung durch den Philharmonischen Chor Gera. Unter der musikalischen Leitung von Chordirektor Alexandros Diamantis, inszeniert und choreografiert von Anna Lisa Canton, bietet „Chorissimo!“ eine bunte Show voller Klassiker, Raritäten und Überraschungen.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8279105 (Gera) und 03447/585160 (Altenburg) sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de