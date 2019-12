Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenmarkt-Mensch – Ein LKW zu Weihnachten

Jessica Biel (25) aus Groitzsch: „Ich bin mit meiner Schulklasse und meinem Lehrer hier. Wir sind alle auf der SBBS-Technik in Gera. Ich trinke einen Kinderpunsch. Wo ich wohne? In Groitzsch, in der Nähe von Leipzig. Ich pendle nach Gera. Jeden Tag eine dreiviertel Stunde.

Hier auf der Schule mache ich eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin. Ich möchte später im Speditionsbereich arbeiten. Wir machen hier alles was technisches. Meine Klassenkameraden hier werden beispielsweise Busfahrer. Meine Ausbildung dauert drei Jahre.

Zu Weihnachten wünsche ich mir, dass mein Mann und mein Kind gesund bleiben und wir ein erfülltes Leben haben. Zudem wünsche ich mir einen eigenen Lkw. Einen pinken, V8, Scania, mit Namensschild“