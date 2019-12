Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Märchenmarkt-Mensch – „Ich würde für den Märchenmarkt Urlaub nehmen“

Michaela Krügermeier (29) aus Gera: „Geboren bin ich in Sachsen, in Plauen. Ich bin 1997 hierher gezogen, denn meine Familie kommt eigentlich von hier. Auf dem Märchenmarkt bin ich sehr gerne. Die Leute sind nett und die Atmosphäre ist das auch. Ich verkaufe hier Sachen aus dem Erzgebirge. Das hier sind Schwibbögen, die verkaufen sich recht gut. Aber auch die Räuchermenschen kommen gut an. Was das ist? Das sind kleine Figuren, in die kommt eine Räucherkerze rein.

An dem Stand bin ich schon das dritte Jahr in Folge. Nächstes Jahr werde ich voraussichtlich einen neuen Job in der Produktion antreten. Hier in Gera. Je nach dem werde ich mir dann aber für den Märchenmarkt Urlaub nehmen. Ich bin großer Fan von den Sachen aus dem Erzgebirge.“