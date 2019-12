Am Donnerstag, 28. November, eröffnete der Märchenmarkt. Nach 26 Tagen ist der Zauber vorbei. Am Montag, 23. Dezember, luden die Händler und Gastronomen ein letztes Mal zum weihnachtlichen Shoppen, zu Glühwein und zu allerlei Kulinarischem ein.

Märchenmarkt-Menschen – Das war der Märchenmarkt 2019

Entspannte Stimmung am Montagmittag auf dem Geraer Märchenmarkt. Besucher und Händler zeigen sich zufrieden. Nach 26 Tagen öffnet der Weihnachtsmarkt am Tag vor Heiligabend ein letztes Mal. „Wir lieben unseren Märchenmarkt. Die Figuren sind einfach klasse“, sagt Andrea Lätzsch, eine Besucherin, zusammenfassend. Rapunzel, Rotkäppchen, Schneewittchen und Co. haben es in diesem Jahr mehr oder minder unbeschadet über die Zeit geschafft: „Es gab zwei kleinere Beschädigungen der Märchenfiguren im Rahmen der regulären Öffnungszeit“, sagt Ines Wartenburg von der Stadtverwaltung Gera. Nach der Reparatur können die Figuren 2020 wieder aufgestellt werden, teilt die Stadt mit.

Ein Stand konnte am Montag nicht mehr öffnen

Auch die Stadtverwaltung zieht eine erste gute Bilanz: „Erfreulicherweise können wir aus den Rücksprachen mit Standbetreibern und aus eigener Erfahrung feststellen, dass der Märchenmarkt zur Freude aller Beteiligten sehr positiv verlaufen ist“, so Ines Wartenberg. Ein Stand konnte am Montag nicht mehr öffnen. Er war ausverkauft. „Über den gesamten Zeitraum des Märchenmarktes war eine hohe Besucherfrequenz zu verzeichnen und dies an allen Wochentagen“, sagt Ines Wartenberg.

Theo Lehmann ist Schausteller aus Worms und mit der Glühweinpyramide auf dem Geraer Märchenmarkt. Im Rahmen der Märchenmarkt-Mensch-Serie war er am 20. Dezember in unserer Zeitung. Foto: Marvin Reinhart

Glühweinpyramide soll sich nächstes Jahr drehen

Auch Theo Lehmann, Schausteller aus Worms, blickt auf eine gute Zeit zurück. Mit unserer Redaktion hat der 22-Jährigen von der Glühweinpyramide im Rahmen der Märchenmarkt-Serie gesprochen. „Es war alles ok, nächstes Jahr gibt es ein paar Änderungen“, resümiert er am Montagmittag. Die Pyramide soll sich drehen, es soll einige neue Getränke auf der Karte geben und mehr Stehtische, klärt Schwester Linda Lehmann auf.

Steffen Zedler aus Neubrandenburg verkauft auf dem Märchenmarkt Honig-Met. Er war der Märchenmarkt-Mensch vom 6. Dezember. Foto: Marvin Reinhart

Viel Betrieb an Wochenenden

Mit dem Platz für Tische und Stühle habe auch Steffen Zedler zu kämpfen gehabt. Der 54-Jährige verkaufte Met an einem Stand am Marktplatz. „Wenn es Wochenende war, dann war’s ganz schön schwer“, blickt er zurück. „Da schieben sich die Leute durch“, sagt er. Im nächsten Jahr hofft er auf mehr Stellplatz, „damit die Leute hier auch ihre Getränke trinken können“, so der Neubrandenburger. Auch mit ihm haben wir im Zuge der Märchenmarkt-Serie Anfang Dezember gesprochen.

Hirschbar bleibt noch bis zum 5. Januar

Für einen Veranstalter ist die Zeit in der Geraer Innenstadt noch nicht vorbei. Die Hirschbar vor dem Kultur- und Kongresszentrum hat noch bis zum 5. Januar geöffnet. „Unser Konzept wurde gut angenommen“, sagt Veranstalter Jörg Eddel. Zwischenfälle habe es kaum gegeben. „Am ersten Wochenende hat es mal kurz gerumpelt“, sagt er. „Wir haben das aber mit mehr Sicherheitspersonal in den Griff bekommen. Im nächsten Jahr soll es die Hirschbar mit kleinen optischen Veränderungen aber geben, sagt er. Generell gab es am Märchenmarkt einige Einbrüche in Buden und defekte Scheiben am Kuk, teilt Ines Wartenberg mit.

Im nächsten Jahr wieder mit dabei

Heinz Riedl verkauft Handwerkskunst aus dem Erzgebirge auf dem Geraer Märchenmarkt Foto: Marvin Reinhart

Auf dem Marktplatz freut sich indes Heinz Riedl schon auf das nächste Jahr. „Es ist alles positiv verlaufen“, sagt der Verkäufer von Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Für unsere Märchenmark-Serie hat er am 14. Dezember mit unserer Redaktion gesprochen. „Im kommenden Jahr bin ich auf jeden Fall wieder mit dabei“, sagt er.

Einen Kritikpunkt gab es am Ende dann doch. „Es wäre schön gewesen, wenn es noch Schnee gegeben hätte“, sagt Andrea Lätzsch. Vielleicht klappt das ja im nächsten Jahr.

Eine letzte Veranstaltung auf dem Märchenmarkt: Heiligabend, 15 Uhr, Turmblasen vom Rathausturm mit dem Posaunenchor der Evangelischen Kirchgemeinde Gera.