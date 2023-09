Mafia, Musik und alte Münzen – Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Konzerte, Veranstaltungen, Feste und Schließzeiten an den nächsten Tagen.

Musik am Weltkindertag in Ronneburg

Ronneburg. Am 20. September, dem Tag, der im Freistaat Thüringen ein Feiertag ist, laden Chöre und Instrumentalisten zu einem besonderen Konzert in die Ronneburger Marienkirche ein. Es steht unter dem Motto „500 Jahre Bibelübersetzung“.Chorleiterin Kathrin Hackel hatte im Rahmen des IMPULS-Förderprogramms, das für den ländlichen Bereich zum Neustart Kultur nach Corona aufgelegt wurde, Mittel beantragt, womit sie mehrere Konzerte in den letzten zwei Jahren vorbereiten und veranstalten konnte. „Mit der Unterstützung aus dem Programm konnte ich Stimmbildung für die Sängerinnen und Sänger der Chöre anbieten und neues Notenmaterial anschaffen“, freut sich Kathrin Hackel. Besonders stolz ist sie, dass durch das IMPULS-Förderprogramms neue Stücke für ihren Chor und die Instrumente entstanden bzw. neu arrangiert wurden.

Die Werke von den Komponisten Eike Formella aus Südheide und Felix Bräuer aus Bautzen, sowie der Sängerin, Violinistin und Dirigentin Claudia Maria Laule wurden in diesem Zusammenhang mit Chor und Streicherensemble bereits aufgeführt.„Im letzten Jahr hatten wir das erste Mal ein gemeinsames Konzert mit dem Wünschendorfer Kirchenchor, den ich seit 2018 leite“, so Kathrin Hackel. In diesem Jahr sei ein Programm entstanden, das neben den Auftragswerken, ausschließlich Kompositionen noch lebender und aktiver Künstler enthalte.

„Es umfasst Werke, die stilistisch unterschiedlicher nicht sein könnten und Elemente von Klassik über Pop bis hin zum Jazz enthalten“, erklärt die Chorleiterin. „Die beiden Konzerte im Juni dieses Jahres in Seelingstädt und Niebra sind überaus gut angekommen. Stehende Ovationen in Seelingstädt habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Daraus ist der Gedanke entstanden, ein weiteres Konzert in Ronneburg anzubieten“.Dazu wird am 20. September um 19 Uhr in die Ronneburger Marienkirche eingeladen. Es musizieren die Kirchenchöre Seelingstädt und Wünschendorf, Dorothee Vietz und Martin Gebauer (Violine), Elisabeth Spree (Viola), Ulrike Strauch (Violonchello) und Evangelia Vasileli (Klavier). Die Gesamtleitung hat Kathrin Hackel. Der Eintritt ist frei. Für eine Kollekte wird herzlich gedankt. W.H.

Queen of Sands im Clubzentrum

Gera. Am Freitag ab 20 Uhr ist im Clubzentrum Comma „IRINA TITOVA - QUEEN OF SAND“ zu erleben. Mit ihrer Show „SANDSATION“ zog die „QUEEN OF SAND“ Irina Titova bereits auf ihren letzten Deutschlandtourneen die Zuschauer in ihren Bann. Die talentierte Russin entführt ihr Publikum live „In 80 Bildern um die Welt“ und diese Bilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck,obwohl oder gerade, weil sie so flüchtig sind. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Eine untergeleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand – das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Über die Mafia in Thüringen

Gera. Am 22. Juni, um 18 Uhr, werden die Landtagsabgeordneten Ralf Plötner und Katharina König-Preuß über die Mafia-Strukturen in Thüringen informieren und Fragen beantworten. Stattfinden wird die Veranstaltung im Büro des Landtagsabgeordneten Daniel Reinhardt, auf der Sorge 26. „Ziel ist es, die Menschen in Thüringen für die mögliche Existenz von Mafiastrukturen zu sensibilisieren und über das Handeln der Mafiagruppierung ’Ndrangheta aufzuklären. Dabei sollen auch die bisherigen Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses über mögliche Verbindungen in Justiz, Polizei und Verwaltung thematisiert werden“, so der Landtagsabgeordnete Daniel Reinhardt. Im Juni 2021 nahm der bundesweit erste „Mafia“-Untersuchungsausschuss in Thüringen seine Arbeit auf. Der Landtagsausschuss beleuchtet die Umstände der Einstellung eines Ermittlungsverfahrens, das ab dem Jahr 2000 in Thüringen gegen mutmaßliche Angehörige der Mafia-Gruppierung ’Ndrangheta geführt wurde. Zu der Veranstaltung wird herzlich eingeladen. Anmeldungen sind nicht notwendig.

„Sounds of Hollywood“ in Ronneburg

Ronneburg. Seit über zwei Jahrzehnten begeistert die Vogtland Philharmonie mit ihrem Filmmusikprojekt „Sounds of Hollywood“ tausende Besucher jährlich. Das geht nur mit immer neuem Programm. Das aktuelle Programm bietet mit Ausschnitten aus Pretty Woman, Top Gun, Maverick, Beverly Hills, Mary Poppins und vielen mehr eine große Bandbreite. Sn diesem Samstag bringt die Vogtland Philharmonie die „Sounds of Hollywood“ um 20 Uhr in die Bogenbinderhalle nach Ronneburg und gleich noch eine Neuerung dazu. Konnten die szenischen Ausschnitte und Großaufnahmen der Künstler bisher in Ronneburg nur via Beamer auf eine Leinwand übertragen werden, soll ab diesem Mal eine gestochen scharfe LED-Wand für Farbentiefe und Leuchtkraft sorgen. Möglich wird dies nur mit der Hilfe von Sponsoren, um die Preise der Eintrittskarten moderat halten zu können. Einige Restkarten gibt es noch bis Freitag 12 Uhr in der Stadtkasse Ronneburg (Tel.: 036602-53622) sowie bis 15 Uhr in den angeschlossenen Vorverkaufsstellen von Ticketshop Thüringen (Telefon 0361-2275227). An der Abendkasse wird noch ein Kontingent für freie Platzwahl mit allerdings teils eingeschränkter Sicht verfügbar sein.

Schnupperkurs für Numismatiker (in spe)

Gera. Am Mittwoch, den 20.09.2023 treffen sich um 19 Uhr im Ferberschen Haus in den Räumen des Kulturbund Gera e.V., Greizer Str. 39 die Fachgruppe Numismatik des Kulturbundes Gera e.V..Die Motivation Münzen, Medaillen oder Papiergeld zu sammeln kann sehr unterschiedlich sein. Eine schon kleinere geerbte Sammlung, historisches- und kulturelles Interesse, optische Münzprägekunst oder auch Interesse für bestimmte Sachgebiete und Abbildungen bis hin als Wertanlage. Münzen sammeln ist äußerst interessant, immer soll es jedoch Freude und Spaß bereiten. Auf was für ein Sammelgebiet möchte ich mich konzentrieren, wieviel möchte ich ausgeben für mein Hobby und wo kaufe ich am besten meine Münzen ? Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Zahlungsmitteln wird als Numismatik bezeichnet. Die Auswahl der Sammelgebiete ist groß. Auf was muss man als numismatischer Anfänger achten ? Wie verhält es sich mit Erhaltungsgrad der Auflagenhöhe und was ist sammelwürdig ? Wie reinige ich fachgerecht Münzen und wie bewahre ich sie auf ? Über all diese Dinge kann man an diesem Abend interessantes erfahren. Es besteht wie immer für Interessierte an diesen Abend die Möglichkeit Einzelstücke, Nachlässe und Sammlungen von Münzen und Medaillen begutachten und schätzen zu lassen. Münzen- und Medaillensammler, sowie numismatisch und geldgeschichtlich interessierte Bürger können auch Mitglied in dieser Fachgruppe werden, können sich hier informieren und austauschen. Interessenten sind herzlich willkommen.

Spendensammeln für die Orgel in der Stadtkirche

Münchenbernsdorf. Am Mittwoch, 20. September, erklingt in der Kirche St. Mauritius in Münchenbernsdorf bei freiem Eintritt ein Konzert für Orgel und Trompete. Es ist das Eröffnungskonzert des Projektes „Orgel1907“. Der Solotrompeter der Jenaer Philharmonie, Steffen Naumann, und der Organist Ronny Schwalbe geleiten die Zuhörer zu vielen musikalischen Genres. Mit Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“, dem Soultitel „When a man loves a women“ oder dem Gospel „Sometimes I feel like an motherless child“ erklingt die Orgel doch mit ungewöhnlicher Musik – aber es passt genauso wie die an dem Abend erklingenden bekannten Choräle aus dem Gesangbuch oder Pachelbels berühmter Kanon in D-Dur. Zudem werden Orgelwerke von Sigfried Karg-Elert und dem französischen Komponisten Theodore Dubois zu hören sein. Beginn ist 19.07 Uhr, ja so heißt schließlich das beginnende Projekt „Orgel1907“, für das an diesem Abend Spenden gesammelt werden.

Gartenfreunde Gera-Land wählen Vorstand

Linda. Der Verband der Gartenfreunde Gera-Land führt am Samstag, ab 9.30 Uhr in der Gaststätte „Zur fröhlichen Wiederkunft“ in Linda seinen Verbandstag durch. Nach vier Jahren steht die Neuwahl des Vorstands an. Ein Schwerpunkt der Verbandsarbeit ist der Erhalt von Kleingartenanlagen und die Verringerung des Leerstandes.

Drachenfest am Ferberturm

Gera Der Verein Bürgerforum „Leben, Wohnen, Umwelt“ veranstaltet am Samstag ab 11 Uhr auf der Ferberturmwiese ein Drachenfest.

Für das Verpflegungs- und Getränkeangebote wird der Verein sorgen. Ein Höhepunkt des Festes wird der Auftritt eines Falkners voraussichtlich gegen 13 Uhr sein.

Feste, Feiern und viele Gesprächsforen

Gera Auch in diesem Jahr feiert die Stadt Gera die „Interkulturelle Woche“ und beteiligt sich damit an einem bundesweit erfolgreichen Veranstaltungsformat bis 30. September.

Am Samstag können sich die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf eine vielfältige Eröffnung der Interkulturellen Woche im Hofwiesenpark zwischen Stadion und Spieleoval freuen: Ab 15 bis 19 Uhr zeigen Tanzgruppen und weitere Laienkünstlerinnen und -künstler ihr Können. An zahlreichen Ständen präsentieren sich Vereine, Initiativen und Netzwerkpartner, die alle ihren Teil zur Gestaltung von unterschiedlichen Räumen beitragen. Bis Ende September haben Interessierte dann die Möglichkeit, Diskussionsforen sowie Feste und andere Aktivitäten der Interkulturellen Woche zu besuchen.

Besonders weist die Stadt Gera auf eine Veranstaltung hin, die es aufgrund des Redaktionsschlusses nicht ins Veranstaltungsprogramm geschafft hat. Erstmals öffnet am 30. September um 12 Uhr die eritreische Gemeinde ihre Räumlichkeiten, um mit Bürgern über ihre Kultur und Religion ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung findet im Gemeindehaus der Pfarrkirche St. Elisabeth statt.

Verkehrsbehörde in Weida für einen Tag geschlossen

Weida. Am Montag, 25. September, bleibt die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Greiz in Weida geschlossen und ist auch telefonisch nicht erreichbar. Die temporäre Schließung ist bedingt durch eineUmstellung der PC-Technik.