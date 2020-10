Künstler Erik Buchholz begrüßte in seinem Kurs „Farbenklitsch“ die wohl jüngste Teilnehmerin des Jugendkunstschultages – die dreijährige Elli. Gemeinsam gestaltete das Duo mit Rolle, Farben, Händen und Blättern ein fröhliches Herbstbild und hatte viel Spaß dabei.

Die Kunstschule Gera – Freie Akademie in der Häselburg, beteilige sich am Samstag am landesweiten Jugendkunstschultag Thüringens und öffnete ihre Türen für Kreative. Diese konnten in die Kurse hineinschnuppern und sich austoben beim Malen, Sprayen, Fotografieren und bei experimenteller Musik.

Ines Freundel, Erik Buchholz, Thomas Prochnow und Burkhard Schlothauer standen ihnen als Dozenten zur Seite. Jule Bachmann aus Chemnitz führte die Besucher durch die Räume. Die 19-jährige Abiturientin absolviert seit September ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Haus.

Bewusst entschied sie sich für die Kunstschule Häselburg. „Für alle Kunstinteressierten lohnt es sich wirklich. Schließlich gibt es nicht so viele Möglichkeiten, bei denen sie sich auf so vielfältig kreative Weise ausprobieren können“, warb die FSJlerin.

Am selben Tag hatte der Verein Virtuosen und Schmierfinken in der Greizer Straße zum Tag der offenen Tür eingeladen und lockte vor Kinder und Jugendliche an. Sie durften Origami Tiere falten, Buttons und Pop-up-Postkarten gestalten.

Johann Rode (9) war mit Bruder Valentin (12) aus Brahmenau gekommen und fertigte Buttons, während ihre Mama aus Berufsgründen beim Verein vorbeischaute. „Ich darf hier ab November mit Menschen mit Demenz gestalterisch tätig sein und möchte vorab ein Gefühl für diese Arbeit bekommen“, verriet die Kunsttherapeutin.

Klappkarten und gezeichnete Bilder auf dem I-Pad entstanden bei den 12-jährigen Zwillingen Elma und Beeke. Sie seien auch zu Hause sehr kreativ. „Wir malen viel für unsere Mama“, erzählten beide. Vorstand Katharina Triebe mit Team freute sich über die Ideen und Leidenschaft der Teilnehmer.