Malteser weihen in Gera neues Domizil ein

Gera. Neue Diensträume mit etwas Verspätung eingeweiht und gesegnet.

Die katholische Hilfsorganisation Malteser hat am Donnerstag die neuen Räumlichkeiten ihrer Geraer Dienststelle auf dem Dach des Kaufland-Centers in Lusan offiziell eingeweiht. Seit zwei Jahren sind Standortleiterin Christine Klett (rechts), Fahrdienstleiter Enrico Wolfram und Corina Wendland (Hausnotruf) mit den inzwischen insgesamt 43 Mitarbeitern und 13 Ehrenamtlern mit ihrem Fahrdienst, den Einsatzdiensten, dem Hausnotruf und seit kurzem auch dem sich im Aufbau befindenden Schulbegleitdienst, in der Stadt aktiv. pm