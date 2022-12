Mammutwerk über das Geraer Schützenwesen

Gera. Der Vorsitzende des Polizeischützenvereins Gera hat sein druckfrisches Buch vorgestellt.

Stolze 660 Seiten umfasst die Zeitreise in die Geschichte des Geraer Schützenwesens, die Stephan Peetz (Mitte) am Mittwochabend im Rathaus vorgestellt hat. Ein Exemplar des Werkes „Gera- Schützenwesen in alter und neuer Zeit“ überreichte der Autor an den Leiter des Geraer Stadtmuseums Konrad Kessler (rechts). Links im Bild René Soboll, Abteilungsleiter Sport und Ehrenamt der Stadtverwaltung Gera, die die edle Leinenausgabe für das Museumsarchiv finanziert hat. Peetz hat in mühevoller Recherche über 1000 Darstellungen und Fotografien von 1600 bis heute in seiner beeindruckenden Dokumentation versammelt. pm