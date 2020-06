Mangelnde Bahndamm-Sicherheit behindert Sanierungspläne in Gera

Die WBG „Glück Auf“ in Gera saniert ihre denkmalgeschützten Häuser in der Straße „Am Sommerbad“. Parallel zur Sanierung baut die Energieversorgung Gera GmbH die alte Fernwärmeleitung nahe des Bahndamms im rückwärtigen Teil des Quartiers zurück. Problem dabei ist der kaputte Zaun am Fuße des Bahndamms.