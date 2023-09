Mann dringt in Geraer Schule ein und brüllt rechtsradikale Parolen

Gera. Ein 33-jähriger Mann gelang unberechtigt in ein Schulgebäude in Gera und rief dort lautstark rechtsradikale Parolen.

Ein 33-jähriger Mann gelangte am Freitagvormittag unberechtigt in ein Schulgebäude in der Burgstraße und rief dort lautstark rechtsradikale Parolen. Als mehrere Lehrkräfte hinzukamen, sei der Mann geflüchtet.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte seine Identität geklärt und die Ermittlungen eingeleitet werden. Da sich der Mann laut den Angaben der Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben.

